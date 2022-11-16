هيونداي تطرح سيارة X Convertible ذات السقف المكشوف بمعرض لوس أنجلوس

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الأربعاء أنها كشفت عن نموذج سيارة جديدة X Convertible ذات السقف المكشوف من العلامة المستقلة جينيسيس في الولايات المتحدة قبل عرضها في معرض لوس أنجلوس بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، بحسب وكالة يونهاب.

ظهر مفهوم X Convertible من جينيسيس كثالث مفهوم للعلامة التجارية X ، بعد نموذجين ذا إكس وإكس سيبديوم كوبيه اللذين تم الكشف عنهما في مارس 2021 وأبريل من هذا العام على التوالي، وفقا لهيونداي. وتعد المفاهيم الثلاثة نماذج كهربائية بالكامل.

طبقت هيونداي لغة تصميم “الأناقة الرياضية” على إحدى سياراتها من مفهوم إكس، وفتحة سقف من نوع مون روف، المصنعة من لوح زجاجي مظلل وشفاف.

تشمل عناصر تصميم جينيسيس المميزة مصابيح رباعية عالية التقنية، ومصابيح أمامية في شكل خطين التي حلت محل الشبكة في طرز جينيسيس بمحرك الاحتراق، وخط ممتد من الأمام إلى الخلف.

تخطط هيونداي لعرض مفهومها لسيارة السقف المكشوف من جينيسيس خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات، الذي يفتتح يوم الجمعة ويستمر حتى 27 نوفمبر.

تتكون تشكيلة جينيسيس من السيارات الرياضية جي في 60، وجي في 80 وجي في 70 وسيارات سيدان جي 90 وجي 80 وجي 80 الكهربائية، وجي70.