هيونداي تشترى حصة حاكمة فى «بوسطن ديناميكس» للروبوتات مقابل 828 مليون دولار

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أن الشركات التابعة لها ورئيس مجلس إدارتها سيستحوذون على حصة تبلغ 80%، بقيمة تصل إلى 900 مليار وون (828 مليون دولار)، فى شركة “بوسطن ديناميكس” الأمريكية للروبوتات، في أحدث خطوة لتنمية أعمال التنقل المستقبلية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت “هيونداي موتور” في بيان، إنَّ مجلس إدارتها وشركتيها التابعتين “هيونداي موبيس” و”هيونداي جلوفيس”، وافقوا على خطة الاستحواذ على الحصة الحاكمة في شركة “بوسطن ديناميكس”، من شركة الاستثمار اليابانية “سوفت بنك”.

وتقدر قيمة صفقة استحواذ هيونداي موتور على الحصة الحاكمة فى الشركة الأمريكية بما بين 800 مليار وون إلى 900 مليار وون ( 828 مليون دولار).

وقالت الشركة، إن شركة “هيونداي موتور” ورئيس مجلس إدارة “هيونداي موتور” سيستحوذان على 30% و20% من الصفقة على التوالي، وستدفع الشركتان التابعتان القيمة المتبقية.

تهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع أعمال الروبوتات للاستفادة من الصناعات ذات الصلة

وقالت هيونداي موتور في بيان: «تهدف عملية الاستحواذ إلى توسيع أعمال الروبوتات للاستفادة من الصناعات ذات الصلة وخلق التعاون مع الشركات المستقبلية».

وقالت هيونداي موتور، إنها ستنهي الصفقة في النصف الأول من العام المقبل، بعد تلقي الموافقات التنظيمية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقد انبثقت شركة “بوسطن ديناميكس” عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 1992، واستحوذت عليها شركة “ألفابت القابضة” المالكة لشركة جوجل أيضًا في عام 2013، ثم بيعت لشركة “سوفت بنك” في عام 2017.

تشتهر شركة بوسطن دينامكس بتصنيع الروبوتات التي تشبه الكلب

وتشتهر شركة تصنيع الروبوتات في الولايات المتحدة بتصنيع الروبوتات التي تشبه الكلب، والذي بدأ بيعها هذا العام بمبلغ 75,000 دولار، لكن الشركة الناشئة فشلت في تحقيق أرباح.

وهذه هي أول صفقة اندماج واستحواذ بعد أن تولى “جونغ وي-سون” رئاسة مجموعة “هيونداي موتور” رسميًّا في أكتوبر، وقد تعهد “جونغ” بتحويل الشركة إلى مزود لخدمات التنقل المستقبلية.

وفي أكتوبر 2019، قال “جونغ”، إن نصف أعمال المجموعة ستكون مرتبطة بتصنيع السيارات، ويليها التنقل الجوي الحضري بنسبة 30%، والروبوتات بنسبة 20%.

كشفت “هيونداي” عن تصور جديد لسيارة ذات أرجل آلية

يُذكر أنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام الماضي، كشفت “هيونداي” عن تصور جديد لسيارة ذات أرجل آلية يمكن تمديدها للقيادة واستخدامها للمشي، مقترحة استخدامها في جهود البحث والإنقاذ في التضاريس الصعبة.

وقالت “هيونداي”، إنها تعتزم استثمار 60.1 تريليون وون بحلول عام 2025 لحلول التنقل المستقبلية، للحصول على حصة أكبر في أسواق السيارات العالمية سريعة التطور.

وذكرت وكالة بلومبرج الشهر الماضى، أن هيونداي تجرى محادثات مع شركة سوفت بانك اليابانية لشراء شركة الروبوتات (بوسطن ديناميكس) Boston Dynamics.

وتجعل الصفقة هيونداي ثالث شركة تمتلك شركة الروبوتات خلال سبع سنوات، بعد جوجل وسوفت بنك.

وتُشتهر (بوسطن ديناميكس) داخل الصناعة وخارجها بصنعها لبعض أنظمة الروبوتات الأكثر تقدمًا على هذا الكوكب، ومن ضمنها (BigDog) و (Atlas).

وقال متحدث باسم هيونداي: إن سياسة الشركة تتمثل في عدم التعليق على تكهنات السوق، مضيفًا أنها بصفتها كيانًا تجاريًا عالميًا، تعمل هيونداي باستمرار على استكشاف العديد من فرص الاستثمار والشراكة.

منذ أن أصبحت جزءًا من سوفت بانك انتقلت (بوسطن ديناميكس) بقوة لتسويق منتجاتها

ومنذ أن أصبحت جزءًا من سوفت بانك في عام 2017، فقد انتقلت (بوسطن ديناميكس) بقوة إلى تسويق منتجاتها بعد ربع قرن من التركيز على الروبوتات العسكرية والبحثية.

وتم طرح روبوتها Spot للبيع في العام الماضي، وظهر عبر مجموعة واسعة من التطبيقات المختلفة.

وتُعَد محاولة توسيع نطاق هذه الأنواع من التقنيات المتقدمة والمكلفة اقتراحًا صعبًا، ويتطلب مالكًا يتمتع بالصبر والأموال.

وواجهت سوفت بانك بعض الصعوبات هذا العام، ومن ضمنها الرهانات السيئة، مثل WeWork.