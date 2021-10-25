هيونداي تشارك في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بإندونيسيا

أعلنت شركة هيونداي موتور أنها ستساعد إندونيسيا في إنشاء منظومة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، في إطار استراتيجيتها التوسعية، بحسب وكالة يونهاب.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور “جونغ أوي-سون”، إن شركته ستساعد إندونيسيا في تنشيط منظومة المركبات الكهربائية وتحويل صناعة السيارات الكهربائية إلى محرك للنمو في المستقبل.

وقال “جونغ” في حفل حضره الرئيس الإندونيسي “جوكو ويدودو” في مركز “جاكرتا” الدولي للمؤتمرات: “تخطط هيونداي للمشاركة في برامج الحكومة الإندونيسية لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية واستخدام بطاريات السيارات المستعملة”.

هيونداي تعرض موديلاتها الكهربائية

وعرضت شركة هيونداي موديلاتها الكهربائية مثل سيارة السيدان “جينيسيس جي 80” الكهربائية، والسيارة “أيونيك 5” المجهزة بالمنصة المعيارية الكهربائية العالمية (E-GMP) التي طورتها مجموعة “هيونداي” خلال حدث “مستقبل منظومة السيارات الكهربائية لإندونيسيا” في “جاكرتا”.

وتخطط هيونداي لتقديم السيارة “أيونيك 6” في العام المقبل، والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة “أيونيك 7” في عام 2024.

وتتماشى هذه الخطوة مع خطط الشركة لتأمين مكانة رائدة في سوق السيارات الكهربائية المستقبلية في إندونيسيا، والتوسع في أسواق آسيا والمحيط الهادئ كمزود لحلول التنقل المستقبلية.

توفير السيارات الكهربائية فى السوق الإندونيسية اعتبارًا من 2050

وقد أعلنت إندونيسيا مؤخرًا أنه سيتم توفير السيارات الكهربائية فقط في السوق المحلية اعتبارًا من عام 2050.

وتقوم “هيونداي” ببناء مصنع للسيارات في إندونيسيا وتخطط لبدء الإنتاج في أوائل العام المقبل. وسيتم الإعلان عن الطاقة الإنتاجية للمصنع لاحقًا.

واستحوذت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية على نصف سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، مدفوعة بالطلب القوي على طراز سيارات الدفع الرباعي.

وباعت شركة هيونداي موتور المصنعة لسيارة نيكسو الرياضية متعددة الاستخدامات نحو 5,900 وحدة في الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفاعا بنسبة 43.5% مقارنة بعام سابق، وفقا لبيانات إس إن إي للأبحاث.

هيونداي تستحوذ على 52.2% من مبيعات سوق السيارات الكهربائية

واستحوذت على 52.2% من مبيعات سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود العالمية خلال الفترة المذكورة، متجاوزة بكثير منافستها اليابانية تويوتا التي استحوذت على 39.2%.

وتراجعت هيونداي لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) بعد تويوتا في الربع الأول، لكنها استعادت ريادتها في النصف الأول بفضل المبيعات القوية لطراز نيكسو 2021، الذي تم إصداره في يناير.

وجاءت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا في المركز الثالث بحصة ضئيلة تبلغ 1.6%، خلال هذه الفترة.