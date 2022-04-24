هيونداي تسجل زيادة بأكثر من الضعف في مبيعات السيارات الكهربية خلال مارس

أعلنت هيونداي، عملاقة صناعة السيارات الكورية الجنوبية حجم مبيعاتها بواقع 313،926 سيارة على مستوى العالم في مارس من العام 2022 ، وهو ما يقل بنسبة 17٪ عن العام الماضي.

وانخفضت المبيعات عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2021 أيضًا ، بواقع 901،913 (بانخفاض 9.8٪).

وتعزي الشركة هذا التراجع في المبيعات إلى “عوامل خارجية غير مواتية ، بما في ذلك النقص المستمر في المكونات وتقلبات تكلفة المواد الخام وظهور كوفيد -19”.

في مثل هذه الظروف، ارتفعت مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية إلى 14،693 (بزيادة قدرها 58٪ على أساس سنوي)، وهو ما يمثل حوالي 4.7٪ من إجمالي الحجم.

ولعل الشيء المثير للاهتمام هو أنه بينما زادت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بأكثر من الضعف، مقارنة بعام 2021 .

كما انخفضت مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 12٪. وهبطت أيضًا مبيعات مركبات خلايا الوقود الهيدروجينية (FCV).

حتى الآن من هذا العام ، بلغت مبيعات الجملة للسيارات الكهربائية الإضافية لشركة هيونداي أكثر من 42000 (بزيادة 95٪ على أساس سنوي)، وهو ما يمثل 4.6٪ من إجمالي مبيعات الجملة.

سجل الطراز Ioniq 5 الأكثر شهرة والأهم حاليًا من هيونداي الكهربائية ، مبيعات بواقع 7685 وحدة ، وهو أمر مخيب للآمال بعض الشيء – تحديدًا بعد 10000+ في فبراير.

كما أعلنت هيونداي عن 2871 مبيعات تجزئة بشأن سيارة أيونيك 5 في أوروبا و 2700 في الولايات المتحدة.

وسجلت مبيعات نموذج خلية وقود الهيدروجين – NEXO – 445 وحدة . وتجاوزت مبيعات موديل جينيسيس GV60 BEV 1000 للمرة الأولى، لتصل إلى 1131 وحدة في مارس الماضي.

بلغت المبيعات المحلية لهيونداي خلال العام حتى الآن 152 ألفا و 98 سيارة، مقارنة بـ 185 ألفا و413 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مبيعات هيونداي هذا العام حتى الآن على مستوى العالم 749 ألفا و815 سيارة مقابل 814 ألفا و 415 سيارة.