هيونداي تستثمر 13 مليار دولار لتطوير برمجيات سياراتها

أعلنت مجموعة هيونداي موتور اليوم الأربعاء أنها تستثمر 18 تريليون وون (13 مليار دولار أمريكي) لتطبيق برنامج برمجي متقدم بجميع مركباتها وتقديم خدمات تحديث البرامج بشكل منتظم لعملائها، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي إنها قررت القيام بالاستثمار البرمجي الضخم لإطلاق معظم مركباتها الجديدة إلى “مركبة محددة بالبرمجيات (SDV) “إس دي في” في الأسواق العالمية اعتبارًا من عام 2025، وفقا لما صرحت به الشركة في بيان.

وتهدف إلى تحديث أداء ووظائف جميع مركباتها بشكل منتظم ليتم بيعها على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2025 حيث تسعى إلى التحول إلى مزود حلول تنقل في المستقبل.

وقال مسؤول في هيونداي: “في الوقت الحالي، يحتاج العملاء إلى زيارة مراكز خدمة ما بعد البيع لتحديث برامج سياراتهم. لكن خدمات التحديث عن بعد ستكون متاحة لمركبات إس دي ف، وستظل قيمتها المتبقية مرتفعة”.

وقال المسؤول إنه في إطار الجهود ذات الصلة، ستدفع مجموعة هيونداي موتور لتتلقى جميع المركبات التي سيتم إطلاقها اعتبارًا من عام 2023، بما في ذلك العاملة بمحركات الاحتراق والنماذج الكهربائية بالكامل- التحديثات البرمجية.

وقال البيان إنه من بين الاستثمارات المخطط لها، ستنفق هيونداي البعض على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية وتحسين خدمات الاتصال وبناء مركز بيانات ضخم.

وتتوقع هيونداي أن تقفز عدد المركبات التي تم تسجيلها في خدمات السيارات المتصلة التابعة لها إلى 20 مليونًا في عام 2025 من حوالي 10 ملايين في نهاية هذا العام.

وقال البيان إنه البرنامج يحلل البيانات التراكمية من خدمة السيارات المتصلة ويستخدمها لتوفير خدمات برمجية مخصصة لأصحاب السيارات.