«هيونداي» تخطط للاستحواذ على مصنع «جنرال موتورز» في الهند

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أنها بصدد الاستحواذ على مصنع تصنيع السيارات التابع لشركة “جنرال موتورز” في الهند، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إنها وقعت مذكرة شروط مع شركة “جنرال موتورز” الأمريكية للاستحواذ على مصنع “تاليجاون” في ولاية “ماهاراشترا” الهندية.

وقال البيان: «شركة “هيونداي موتور” بصدد الاستحواذ على أصول “جنرال موتورز” بالهند لتوفير كمية ثابتة من السيارات في سوق السيارات الهندية سريعة النمو».

ويُشار إلى أن مذكرة الشروط هي اتفاق غير ملزم على الشروط والأحكام الأساسية للاستثمار، وعادة ما يتبعها وثائق مفصلة وملزمة قانونا.

وقالت الشركة إن الاستحواذ المرتقب ينتظر الحصول على الموافقات التنظيمية من السلطات الحكومية وتوقيع “اتفاقية شراء أصول نهائية” واستيفاء شروط الطرفين.

وقد توقفت شركة “جنرال موتورز” عن بيع السيارات في الهند في عام 2017. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع “تاليغاون”، الذي تأسس في عام 2008، 130 ألف وحدة و160 ألف محرك، حيث استمر المصنع في إنتاج نماذج التصدير حتى أواخر عام 2020.

وتمتلك “هيونداي” مصنعين في الهند بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 760 ألف وحدة سنويا، ويتم تصدير 150 ألف وحدة منها.

وقد احتلت “هيونداي” المركز الثاني في السوق الهندية بعد شركة “ماروتي سوزوكي” الهندية في عام 2022. وقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى أكثر من 550 ألف وحدة في العام الماضي.