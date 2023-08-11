«هيونداي» تخطط لطرح سيارتها الجديدة Santa Fe فى أمريكا وأوروبا مطلع 2024

أعلنت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات، أنها تهدف إلى بيع 28 ألف وحدة من السيارة “سانتا في” Santa Fe الرياضية المتعددة الاستخدامات الجديدة بالكامل هذا العام، بعد إطلاقها المقرر في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري، وفقا لوكالة يونهاب.

وستطلق هيونداي السيارة “سانتا في” الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا في الربع الأول من عام 2024. وتهدف إلى بيع 16,000 وحدة في أوروبا و135,000 وحدة في الولايات المتحدة العام المقبل، وفقا لما ذكره “كيم يون-سو”، نائب الرئيس المسؤول عن التسويق المحلي للشركة، في حدث إزاحة الستار عن السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الجديدة.

وحددت هيونداي هدف المبيعات في السوق المحلية لهذا العام، بينما تخطط لتوسيع حصيلة المبيعات المحلية للسيارة إلى 70 ألف وحدة في العام المقبل.

وقالت شركة “هيونداي” في بيان إن “سانتا في” الجديدة ستكون متاحة بمحرك بنزين بسعة 2.5 لتر أو محرك هجين يعمل بالبنزين بسعة 1.6 لتر.

وقالت الشركة إنها ستعلن عن الأسعار في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعتبر الجيل الخامس من “سانتا في” نموذجا متغيرا بالكامل عن الجيل الرابع الذي تم إصداره في عام 2018، وهو مزود بسعة شحن خلفية أكبر، بما يتماشى مع أحدث اتجاهات نمط الحياة في الخارج.

وقال رئيس قسم التصميم في هيونداي “سيمون لواسبي”: «أشارت البيانات الضخمة إلى أن نمط الحياة في الخارج سيصبح ثقافة سائدة، وخلال حقبة الجائحة، ازداد هذا التغير في نمط الحياة بدرجة أكبر، وكنا بحاجة إلى الاستجابة لهذا التغير».

ويتم تجميع السيارة Santa Fe في كوريا للمبيعات المحلية والصادرات، بينما يتم إنتاج السيارات المخصصة للمبيعات الأمريكية في مصنع “هيونداي” في ولاية “ألاباما” الأمريكية.