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هيونداي تخطط لرفع مبيعات السيارات الكهربائية الهيدروجينية إلى 30% بحلول 2030

هيونداي تبيع 5,300 وحدة من مركبات الهيدروجين فى النصف الأول
أحمد فراج 1:35 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 1:35 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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قالت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا،  إن السيارات الكهربائية بالكامل والتي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين لا تمثل حاليا سوى 1.5% من المبيعات العالمية، مشيرة إلى أنها ستعمل على رفع تلك النسبة إلى 30% بحلول عام 2030، بحسب وكالة يونهاب.

وأوضحت هيونداي أنها سترفع نسبة السيارات الكهربائية من المبيعات العالمية إلى 80% بحلول عام 2040.

هيونداي تستبدل تدريجيا تشكيلة منتجاتها في أوروبا بالنماذج العاملة بالهيدروجين أو البطاريات بحلول 2035

ولتحقيق هذا الهدف، كشفت هيونداى أنها ستستبدل تدريجيا تشكيلة منتجاتها المباعة في أوروبا بالنماذج العاملة بالهيدروجين أو البطاريات بحلول عام 2035، وفي الأسواق الرئيسية الأخرى بحلول عام 2040.

وتخطط “هيونداي” لتوسيع تشكيلة المركبات التي تعمل بالهيدروجين إلى ثلاثة طرازات ارتفاعا من طرازها الوحيد “نيكسو”.

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وقالت إن الطرازين الإضافيين سيكونان سيارة متعددة الأغراض وأخرى رياضية متعددة الأغراض. ولم تقدم الشركة الإطار الزمني لتوسيع تشكيلتها.

هيونداي تخطط لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 75%

وفي الجهود ذات الصلة، تخطط “هيونداي” لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% مقارنة بمستويات عام 2019 بحلول عام 2040. وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني أو انبعاثات صفرية للكربون بحلول عام 2045، حيث يمكن تحقيق الحياد الكربوني إما عن طريق موازنة انبعاثات الكربون بإزالة الكربون من البيئة، أو عن طريق خفض انبعاثات الكربون تماما.

وفي العقد الماضي، بذلت “هيونداي” جهودًا لاكتساب مكانة رائدة في سوق مركبات الهيدروجين.

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وقد ركزت مؤخرًا على تعزيز تشكيلة السيارات الكهربائية بالكامل، بما يتماشى مع توجه شركات صناعة السيارات المنافسة.

هيونداي تبيع 5,300 وحدة من مركبات الهيدروجين فى النصف الأول

وفي الفترة من يناير إلى يوليو، باعت “هيونداي” ما مجموعه 5,300 وحدة من مركبات الهيدروجين، متفوقة على منافستيها “تويوتا موتور” و”هوندا موتور”، اللتين باعتا 4,100 و200 وحدة على التوالي خلال نفس الفترة.

وقفزت مبيعات سيارات الهيدروجين لشركة “هيونداي” بنسبة 44% في الأشهر السبعة الأولى، ارتفاعا من 3,600 وحدة في العام السابق، بينما قفزت تويوتا بمقدار 8 مرات، ارتفاعا من 500 وحدة.

وتخطط “جينيسيس”، وهي العلامة التجارية المستقلة لشركة “هيونداي”، لإطلاق موديلات تعتمد على الهيدروجين أو البطاريات فقط اعتبارًا من عام 2025، لتلبية الطلب المتغير في السوق.

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وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفعت مبيعات “هيونداي” الإجمالية بنسبة 18% لتصل إلى 2.64 مليون سيارة، ارتفاعا من 2.24 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتهدف “هيونداي” إلى بيع 4.16 مليون سيارة هذا العام، بزيادة نسبتها 11% عن 3.74 مليون وحدة باعتها العام الماضي.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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