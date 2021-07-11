هيونداي تخطط لإطلاق سيارتها G70 Shooting Brake في الأسواق الأوروبية

هيونداي تكشف عن (G70 Shooting Brake ) في مهرجان جود وود للسرعة

أعلنت شركة هيونداي موتور أنها كشفت عن نسخة السيارة (G70 Shooting Brake) تحت علامتها التجارية المستقلة جينيسيس في بريطانيا قبل إطلاقها في دول أوروبية أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

هيونداي تكشف عن (G70 Shooting Brake) في مهرجان جود وود للسرعة

وكشفت هيونداي النقاب عن (G70 Shooting Brake ) في مهرجان جود وود للسرعة لهذا العام.

والمهرجان أحد أكبر الأحداث الرياضية للسيارات، وستبدأ هيونداي في بيع الطراز هناك في وقت لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقالت هيونداي في بيان إنها تخطط لإطلاق طراز G70 المحلي في أسواق أوروبية أخرى للاستحواذ على حصة في سوق السيارات الفاخرة.

وفي مايو، أعلنت هيونداي عن خططها لإطلاق العلامة التجارية الفخمة التي تركز على الرفاهية في أوروبا.

وبدأت في بيع G80 سيدان وGV80 SUV هذا الشهر وتخطط لتقديم سيارة G70 سيدان وGV70 الرياضية بشكل تدريجي.

نسخة G70 ذات الأبواب الأربعة لا تختلف عن سيارة G70 سيدان من حيث التصميم

ولا تختلف نسخة G70 ذات الأبواب الأربعة عن سيارة G70 سيدان من حيث التصميم. لها نفس التصميم الأمامي مع المصابيح الأمامية المنفصلة وشبكة أمامية مماثلة على شكل الماس.

وعلى الجانب الخلفي، يحتوي جسم العربة على مصابيح خلفية منفصلة رباعية الاتجاهات وخط سقف أعلى مقارنة بسيارة السيدان.

هيونداى تطلق السيارة سيدان جي 80 الكهربائية متوسطة الحجم في السوق المحلية

وفى الأسبوع الماضى، أعلنت جينيسيس، الاسم التجاري الفاخر التابع لشركة هيونداي موتور، أنها أطلقت السيارة سيدان جي 80 الكهربائية متوسطة الحجم في السوق المحلية، وهو أول طراز كهربائي لها.

تشبه سيارة سيدان الفاخرة سيارة جي 80، ولكن بمبقبس كهربائي في الجهة الأمامية يمنحها هوية مميزة كسيارة كهربائية.

وقالت جينيسيس إن السيارة مزودة ببطارية 87.2 كيلووات ساعة يمكنها السفر حتى 427 كيلومترا بشحنة واحدة.

وتتوفر السيارة الجديدة فقط بخاصية الدفع الخلفي، بقوة 370 حصانا ويمكنها أن تزيد سرعتها من الصفر حتى 100 كيلومتر في 4.9 ثواني.

يتم استخدام نظام شحن سريع متعدد 400V / 800V للسماح بشحن السيارة بنسبة تصل إلى 80 % في 22 دقيقة ، وتسمح خاصية تحميل السيارة بالشحن باستخدام جهاز خارجي.

ويمكن للسائقين اختيار سقف مولد للطاقة الشمسية يتصل بخط السقف، يمكنه توليد ما معدله 730 وات / ساعة من الكهرباء يوميًا.

سعر السيارة الحديثة 72,860 دولارا

يبلغ سعر السيارة الحديثة 82.9 مليون وون (72,860 دولارا) في السوق المحلية، ويمكن أن ينخفض اعتمادا على الدعم الحكومي.

وصرحت الشركة بأنها تخطط لإطلاق سيارة كروس أوفر الكهربائية جي في 60، في الأسواق الرئيسيئة في وقت لاحق من العام لتوسع وجودها في سوق السيارات الكهربائية المتنامية.

يشار إلى أن مبيعات سيارات هيونداي الصديقة للبيئة ارتفعت في السوق المحلية بنسبة 40% تقريبا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذلك بدعم من الطلب القوي على الموديلات الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة، وفقا لبيانات مبيعات هيونداي.