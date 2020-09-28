«هيونداي» تتصدر مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال 8 شهور (جراف)

بعد تمكنها من بيع 10.1 ألف مركبة

تصدرت العلامة التجارية “هيونداي” مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بمختلف فئاتها، بعدما استحوذت على حصة سوقية 11.2% مسجلة بيع 10.1 ألف وحدة، من إجمالى المبيعات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت “تويوتا” في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات الملاكي، بحصة سوقية 11% بعد أن استطاعت بيع 9.9 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وحلّت “نيسان” فى المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 10.5% بإجمالي بيع 9.5 ألف مركبة، أعقبتها “رينو” في المركز الرابع بحصة بلغت 9.6% محققة بيع 8.6 ألف وحدة.

حصدت “فيات” المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب بالسوق المحلية مسجلة حصة سوقية 8.1% محققة بيع 7.3 ألف سيارة.

واقتنصت “إم جي” المرتبة السادسة فى مبيعات السيارات الملاكي بحصة سوقية 7.8% بعد تمكنها من تسويق 7.1 ألف وحدة، تبعتها “شيفروليه” فى المركز السابع بحصة بلغت 6.3% بإجمالى بيع 5.7 ألف وحدة.

وجاءت العلامة الكورية “كيا” في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 6.2% بعد تمكنها من تسويق 5.6 ألف مركبة، أعقبتها “شيري” فى المركز التاسع بحصة بلغت 5.4% مسجلة بيع 4923 سيارة.

وتمركزت “أوبل” في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة حصة سوقية 5.4% محققة بيع 4917 مركبة، أعقبتها “بيجو” فى المركز الحادي عشر بحصة سوقية 4.6% مسجلة بيع 4.1 ألف وحدة.

وجاءت “ستروين” فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب، بحصة بلغت 3.2% بعد تمكنها من تسويق 2896 مركبة، تلتها العلامة الصينية “بي واي دي” فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت 2.6% بإجمالي بيع 2357 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 7.9% مسجلة بيع 7132 ألف وحدة، من إجمالي المبيعات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

بحسب «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 23% إلى 90 ألفًا و566 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، مقارنة مع 73 ألفًا و538 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال أول 8 شهور خلال 2020: