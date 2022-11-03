هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الهيدروجينية عالميا حتى الربع الثالث

تصدرت شركة هيونداي موتور مبيعات السيارات الهيدروجينية في العالم، منذ بداية هذا العام وحتى الربع الثالث وفقا لشركة أبحاث السوق “إس إن إي ريسيرتش”.

وبحسب وكالة يونهاب، ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الهيدروجينية من يناير إلى سبتمبر من 13,075 وحدة في العام الماضي إلى 14,400 وحدة بنسبة 10.1% في هذا العام.

باعت هيونداي موتور 8,449 سيارة هيدروجينية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، بزيادة 23.2% من 6,859 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبينما باعت شركة تويوتا اليابانية 2,619 سيارة هيدروجينية في نفس الفترة من هذا العام بتراجع 47.7% من 5,007 وحدات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت حصة هيونداي إلى 58.7% وبلغت حصة تويوتا 18.2% في سوق العالم. وتوسعت فجوة الحصة السوقية بين هيونداي وتويوتا إلى 40.5 نقطة مئوية.

وأعلنت هيونداى مؤخرا أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 12% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من نقص الرقائق.

وباعت هيونداي 347,324 سيارة في أكتوبر، بزيادة من 309,481 وحدة قبل عام مدعومة من مبيعاتها المستمرة من موديلاتها الحديثة وفقا لما جاء بيانات صادرة عن الشركة.

وارتفع حجم مبيعاتها في الأسواق المحلية بنسبة 5% وصولا الى 60,736 وحدة من 57,813 وحدة خلال الفترة، بينما ارتفع حجمها في الأسواق الخارجية بنسبة 14% وصولا الى 286,588 وحدة من 251,668 وحدة.