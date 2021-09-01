«هيونداي» تتصدر مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

بعدما تمكنت من بيع 15.4 ألف مركبة

تصدرت العلامة الكورية «هيونداي» مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 13% بإجمالي بيع 15.4 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «إم جي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة حصة سوقية 12% بإجمالي بيع 14.2 ألف وحدة.

وحلت «نيسان» في المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 11.2% بإجمالي بيع 13.3 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» في المركز الرابع بحصة بلغت 9.4% بنحو 11.1 ألف سيارة.

وحافظت «كيا» على تمركزها في المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8% محققة بيع 9.5 ألف سيارة في السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

فى المقابل، صعدت «شيري» للمرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 6.4% مسجلة بيع 7.6 ألف مركبة، تلتها «فيات» فى المركز السابع بحصة بلغت 6.3% بإجمالى بيع 7.5 ألف وحدة.

وتمركزت «سوزوكي» في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 5.5% مسجلة بيع 6 آلاف و544 مركبة، تلتها «بيجو» فى المركز التاسع بحصة بلغت 5.5% بواقع 6 آلاف و514 مركبة.

وحافظت «شيفروليه» على تمركزها في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة حصة سوقية 5% محققة بيع 5 آلاف و963 مركبات، تلتها «بي واي دي» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 3.1% بإجمالى بيع 3707 وحدة.

وجاءت «ستروين» في المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية 3% بعدما حققت بيع 3540 سيارة، أعبيتها «رينو» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت 2.8% مسجلة بيع 3271 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 8.9% مسجلة بيع 10 آلاف و551 مركبة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتي يوليو الماضى.

يذكر أن مبيعات السيارات «الملاكى» في مصر شهدت نموًا بنسبة 59% لتسجل 118 ألفًا و915 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 74 ألفًا و637 مركبة فى المقابلة من العام السابق.