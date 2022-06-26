هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في إندونيسيا خلال مايو

سجلت شركة “هيونداي موتور” أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية في إندونيسيا خلال الشهر الماضي إذ استحوذت هيونداى على 98% من إجمالي 200 وحدة من مبيعات السيارات الكهربائية في مايو، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت جمعية صناعة السيارات الإندونيسية إن “هيونداي” باعت 195 سيارة كهربائية من طراز “آيونيك 5” (IONIQ 5) في إندونيسيا في الشهر الماضي.

مبيعات «هيونداي» من السيارات الكهربائية فى إندونيسيا تسجل 333 سيارة فى 5 أشهر

وقالت الجمعية أيضا إن مبيعات “هيونداي” من السيارات الكهربائية وصلت إلى 333 سيارة في الفترة من يناير إلى مايو، وهو ما يمثل 92% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في تلك الفترة، والتي بلغت 363 سيارة.

ومن بين الطرازات الكهربائية الأخرى التي تباع في إندونيسيا: السيارة “Leaf” لشركة “نيسان موتور” (Nissan Motor Corp‎)، والسيارة “UX300e” لشركة “لكزس” (Lexus)، والسيارة “C+pod” لشركة “تويوتا موتور” (Toyota Motor Corp.‎).

وعند احتساب سيارات محركات الاحتراق العادية، بلغ إجمالي مبيعات المركبات في إندونيسيا 396,153 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى، حيث استحوذت الشركات اليابانية على 93% من إجمالي المبيعات.

هيونداي تهدف لزيادة حصتها في سوق السيارات الإندونيسية

وفي عام 2022، تهدف “هيونداي” لزيادة حصتها في سوق السيارات الإندونيسية من نسبة 0.3% المسجلة في العام الماضي، لكنها لم تعلن عن الحصة المستهدفة.

وفي فترة الخمسة أشهر الماضية، قفزت حصة “هيونداي” هناك إلى 2.4% بمساعدة السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات “Creta” والسيارات الكهربائية.

وقد استثمرت “هيونداي” 1.55 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع بسعة إنتاجية تصل إلى 150 ألف وحدة سنويا في إندونيسيا، وبدأت في إنتاج السيارة “Creta” في يناير، وسيارة “IONIQ 5” الكهربائية بالكامل في مارس.

ولتعزيز المبيعات المحلية، تخطط “هيونداي” لإطلاق المركبة “Stargazer” متعددة الأغراض في إندونيسيا خلال الربع الثالث.

هيونداي تتلقى طلبات لشراء أكثر من 1,500 سيارة من طراز «أيونيك 5» الكهربائية فى إندونيسيا

وفى مطلع الشهر الماضى، أعلنت شركة «هيونداي موتور» أنها تلقت طلبات لشراء أكثر من 1,500 سيارة من طراز «أيونيك 5» الكهربائية بالكامل في إندونيسيا، في غضون أسبوع تقريبا من إطلاقها رسميا هناك.

وقالت وحدة مبيعات “هيونداي” في إندونيسيا إن الشركة أبرمت صفقات لشراء 1,587 سيارة في الأيام الخمسة الأولى منذ إطلاقها الرسمي يوم 22 أبريل.

ويمثل حجم طلبات الشراء ضعف عدد المركبات الكهربائية المباعة في إندونيسيا طوال العام الماضي بأكمله، مما يعكس تزايد الشعبية والطلب في البلاد، وفقًا لشركة “هيونداي”.

هيونداي تعرض «أيونيك 5» في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات

كما عرضت هيونداي السيارة “أيونيك 5” في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات، الذي أقيم في “جاكرتا” في الفترة من 31 مارس إلى 10 أبريل.

وتباع سيارة “أيونيك 5 كروس أوفر” بسعر يتراوح بين 718 مليون روبية و829 مليون روبية (ما بين 49,600 دولار و57,300 دولار).

وفي العام الماضي، باعت “هيونداي” 605 سيارة من طراز “أيونيك” و”كونا” الكهربائية في إندونيسيا، وهو ما يمثل 87% من حصة السوق في البلاد.