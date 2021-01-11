سيــارات

«هيونداي» تتصدر قوائم تراخيص السيارات فى وحدات المرور

خلال ديسمبر الماضى
أحمد عوض 9:07 ص, الأثنين, 11 يناير 21 9:07 ص, الأثنين, 11 يناير 21

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 تصدرت «هيونداي» قائمة أكثر العلامات التجارية ترخيصا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف وحدات المرور بإجمالى 2481 مركبة خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأظهر التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور- حصلت «المال» على نسخة منه- أن إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مصر بلغ 23 ألفًا و28 وحدة، خلال تلك الفترة.

 واقتنصت «إم جى الصينية» المرتبة الثانية بعد تمكنها من ترخيص 2282 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثالث بإجمالى 2230 مركبة.

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 وجاءت العلامة اليابانية «نيسان» فى المرتبة الرابعة مسجلة 1649 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الخامس بترخيص 1502 وحدة.

وتمركزت «تويوتا» فى المرتبة السادسة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب 1454 سيارة، أعقبتها «فيات» بإجمالى 1345 مركبة.

 وحافظت «أوبل» على المرتبة الثامنة بعد تمكنها من ترخيص 1206 مركبات، تلتها «شيري» بإجمالى 1183 وحدة.

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 فى المقابل، صعدت العلامة التشيكية «سكودا» للمرتبة العاشرة مسجلة ترخيص 1161 سيارة، أعقبتها «كيا» برصيد 1055 مركبة.

 وحصدت «مرسيدس» المرتبة الثانية عشر بواقع 981 سيارة، تلتها «بيجو» بإجمالى 931 وحدة.

 وظهرت «سوزوكي» فى المرتبة الرابعة عشر بعد تمكنها من ترخيص 779 مركبة، أعقبتها «ستروين» بإجمالى 512 وحدة.

 وجاءت العلامة الإسبانية «سيات» فى المرتبة السادسة عشر مسجلة 469 مركبة، ثم «بى واى دي» بواقع 433 سيارة.

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 واحتلت العلامة الألمانية «بى إم دابليو» المرتبة الثامنة عشر بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات «الركوب» بمختلف وحدات المرور بإجمالى 294 مركبة، خلال ديسمبر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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