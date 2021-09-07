«هيونداي» تتصدر قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

تصدرت العلامة الكورية «هيونداي» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 2745 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى. وجاءت «إم جي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 2441 سيارة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بإجمالي نحو 2216 وحدة.

وحلّت العلامة اليابانية «تويوتا» المرتبة الرابعة بترخيص 2185 سيارة، تبعتها «كيا» في المركز الخامس بواقع 1874 مركبة.

حصدت «سوزوكي» المرتبة السادسة مسجلة نحو 1842 مركبة، تلتها «شيري» فى المركز السابع بواقع 1675 سيارة.

فيما حلّت «فيات» في المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مختلف وحدات المرور مسجلة نحو 1636 مركبة، تبِعتها «شيفروليه» فى المركز التاسع بواقع 1350 سيارة.

وحلّت «سيات» في المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من تسجيل 971 سيارة، تبِعتها «سكودا» فى المركز الحادي عشر بإجمالى نحو 846 مركبة.

حصدت «بيجو» المرتبة الثانية عشرة بترخيص 833 مركبة، تلتها «بي واي دي» في المركز الثالث عشر بواقع 733 سيارة.

اقتنصت «مرسيدس» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكي» في مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 541 مركبة، تبعتها «رينو» في المركز الخامس عشر بإجمالى نحو 567 سيارة.

يُذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغ نحو 26 ألفًا و675 مركبة، خلال الشهر الماضى.

يوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب الماركات التجارية المرخصة في قطاع السيارات الملاكي بوحدات المرور، خلال أغسطس الحالى: