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«هيونداي» تتصدر قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بوحدات المرور خلال أبريل (جراف)

بعدما تمكنت من تسجيل 2706 مركبة
أحمد عوض 7:56 م, الخميس, 6 مايو 21 7:56 م, الخميس, 6 مايو 21

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تصدرت «هيونداي» قائمة العلامات التجارية المرخصة فى قطاع السيارات «الملاكي» بمختلف وحدات المرور بإجمالى 2706 مركبة خلال شهر أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة فى مصر نحو 20 ألفًا و552 وحدة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة اليابانية «إم جي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 2119 سيارة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بإجمالي 1629 وحدة.

وحلت العلامة الكورية «تويوتا» المرتبة الرابعة بترخيص 1430 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» فى المركز الخامس بنحو 1211 مركبة.

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فى حين، تراجعت «كيا» للمرتبة السادسة بقائمة تراخيص السيارات الملاكي بواقع 1207 وحدة، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «شيفروليه» فى المرتبة السابعة بترخيص 1095 مركبة ، تبعتها «فيات» فى المرتبة الثامنة بواقع 993 وحدة.

وظهرت العلامة التجارية «شيري» فى المرتبة التاسعة بترخيص 913 سيارة، تلتها «سكودا» فى المركز العاشر عشر بواقع 826 وحدة.

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وحصدت «بيجو» المرتبة الحادي عشر بعدما تمكنت من ترخيص 809 سيارة، تلتها «مرسيدس» بإجمالى 804 وحدة.

في حين، تراجعت «سيات» للمرتبة الثالث عشر بعدما تمكنت من ترخيص 607 مركبة، تلتها «رينو» فى المركز الرابع عشر بإجمالى 554 وحدة.

وتمركزت العلامة الفرنسية «ستروين» في المرتبة الخامس عشر مسجلة 436 مركبة، تلتها «أوبل» بنحو 430 سيارة.

وحلت العلامة التجارية «فولكس فاجن» فى المرتبة السابع عشر بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات «الركوب» بمختلف وحدات المرور بإجمالى 418 مركبة، خلال الشهر الماضى.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية المرخصة في قطاع «الملاكي» خلال أبريل 2021:

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بقلم أحمد عوض

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