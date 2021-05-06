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«هيونداي» تتصدر تراخيص السيارات الكورية.. و«شيفروليه» في «الأمريكية» خلال أبريل 2021 (جراف)

وجاءت «كيا» في المركز الثاني بواقع 1207 مركبة
أحمد عوض 12:26 ص, الجمعة, 7 مايو 21 12:26 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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‎رصدت “المال” قائمة تراخيص السيارات الكورية والأمريكية المنشأ بمختلف وحدات المرور، خلال شهر أبريل الماضى.

اعتلت «هيونداي» صدارة العلامات الكورية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بمختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 2706 وحدة، خلال تلك الفترة.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية بترخيص 1207 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 88 سيارة خلال تلك الفترة.

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‎في المقابل، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قائمة تراخيص السيارات الأمريكية المنشأ المرخصة بمختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 1095 وحدة، خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «فورد» في المرتبة الثانية مسجلة ترخيص 138 مركبة، تبعتها «جيب» فى المركز الثالث بنحو 77 مركبة، خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات الأمريكية المرخصة في قطاع «الملاكي» خلال أبريل 2021:

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بقلم أحمد عوض

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