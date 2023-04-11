«هيونداي انفراكور» تسعى لغزو أسواق آلات البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا

تكثف شركة هيونداي انفراكور لتصنيع آلات البناء جهودا مع علامتها التجارية الجديدة “ديفيلون” لغزو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

قالت شركة هيونداي انفراكور إنها حققت 330 مليون دولار من المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي بزيادة نسبتها 116% من 150 مليون دولار في عام 2021.

وتجاوز عدد مبيعات المعدات لها 2,400 وحدة في العام الماضي ارتفاعا بنسبة أكثر من 60% من عام 2020.

وتخطط هيونداي انفراكور لتركيز جهودها لغزو أسواق آلات البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا التي حققت نموا قدره ضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، الاستفادة من مكاتبها الفرعية في هذه المناطق.

وتسعى الشركة لتوسيع شبكات الأعمال في أفريقيا من خلال إنشاء مكتبها الفرعي في أكرا عاصمة غانا في يناير هذا العام حيث قد أنشأت المكتب الفرعي في دبي بالإمارات العربية المتحدة في عام 2015.

وعقدت الشركة مؤتمر التجار في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023 في القاهرة الشهر الماضي تماشيا مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة “ديفيلون”.

ووقعت هيونداي انفراكور عقدا مؤخرا لتوزيع 20 حفارة و9 لودرات إلى أنغولا، ومن المتوقع استخدامها في بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت الشركة إنها تهدف لتقفز إلى أكبر 5 شركات على مستوى العالم في آلات البناء بحلول عام 2025 من خلال إطلاق علامات تجارية جديدة وتنويع المنتجات.