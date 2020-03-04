«هيونداي النترا» تتصدر مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يناير (جراف)

بعد أن باعت 609 مركبات

تصدرت هيونداي النترا “HD” مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر، بعد تمكنها من بيع 609 وحدات، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جاء طراز نيسان صني فى المرتبة الثانية بالقائمة مسجلة 589 مركبة، تبعتها «بي واي دي F3» في المركز الثالث بإجمالي بيع 522 وحدة.

وحلت شيري أريزو 5 فى المرتبة الرابعة بعد أن حققت بيع 438 سيارة، تلتها شيفروليه أوبترا في المركز الخامس بواقع 165 وحدة.

وحصدت شيفروليه افيو المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا المجمعة محليًا بعد أن استطاعت بيع 156 مركبة، تبعتها «لادا جرانتا» فى المركز السابع بإجمالي 145 مركبة.

«شيري تيجو» تحصد المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات السيارت المجمعة

تمركزت شيرى تيجو في المرتبة الثامنة بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 142 سيارة خلال يناير الماضي، تلتها نيسان سنترا في المركز التاسع التى بلغت مبيعاتها 68 وحدة.

ظهرت كيا سيورنتو في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الطرازات المجمعة محليًا التى حققت بيع 71 سيارة، تبعتها تويوتا فورتشينر في المركز الحادية عشر بواقع 51 وحدة.

وجاءت جيب جراند شيروكي في المرتبة الثانية عشرة بعد أن استطاعت بيع 22 مركبة، فيما حلت كل من «جيلي ايمجراند 7، و وجيب رانجلر» بإجمالي بيع سيارتين لكل منهما خلال تلك الفترة .

الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا قفزت بنسبة 13.6% لتسجل 5 آلاف و765 وحدة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 5 آلاف و74 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أكثر الطرازات المجمعة محليًا مبيعًا خلال يناير الماضي: