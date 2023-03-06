هيونداي الأولى عالميا فى مبيعات «المركبات الهيدروجينية» خلال يناير

تقلصت السوق العالمية لمركبات خلايا الوقود الهيدروجينية بنسبة أكثر من 10% على أساس سنوي في يناير، بحسب وكالة يونهاب.

وفقا لشركة أبحاث السوق المتخصصة في مجال الطاقة “SNE “بلغ إجمالي مبيعات المركبات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية المسجلة حول العالم 726 وحدة في يناير، بانخفاض 13.7% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وباعت هيونداي موتور 332 وحدة، بما في ذلك 329 وحدة من طراز “نيكسو”، لتحافظ على صدارتها في يناير.

ومع ذلك انخفضت مبيعات هيونداي موتور بنسبة 17.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت تويوتا في المركز الثاني بـ 295 وحدة. وتقلصت مبيعات تويوتا أيضا بنسبة 9.5% على أساس سنوي في يناير.

وحسب الدول، تم بيع 310 سيارات هيدروجينية في كوريا الجنوبية لتأتي في المركز الأول عالميا بحصتها البالغة 42.7%. لكن انخفضت مبيعات المركبات الهيدروجينية في كوريا الجنوبية بنسبة 3.7% على أساس سنوي.

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 26.1% إلى 232 وحدة بفضل زيادة مبيعات سيارة “ميراي” لـ تويوتا.

وزادت المبيعات في الصين أيضا بنسبة 15.1% لتصل إلى 99 وحدة.

وبلغت شحنات المركبات الكهربائية، بما في ذلك المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي، في جميع أنحاء العالم 673 ألف وحدة في يناير بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع “SNE ريسيرش” أن تصل شحنات المركبات الكهربائية لهذا العام إلى 14.78 مليون وحدة.

وارتفعت مبيعات BYD بنسبة 64.9% إلى 155 ألف وحدة. وبلغت حصتها 23% لتأتي في المركز الأول عالميا.

وجاءت تسلا وفولكس واجن في المركزين الثاني والثالث بـ 14.3% و7% على التوالي.

وباعت هيونداي وكيا 24 ألف وحدة بانخفاض 17.5% لتحتل المرتبة العاشرة.

وبلغت شحنات السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية، 361 ألف وحدة في يناير، بانخفاض 6.2% على أساس سنوي.