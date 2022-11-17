هيونداي إيونيك 6 تحصل على أعلى تصنيف للسلامة في أوروبا

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الخميس أن سياراتها الكهربائية إيونيك 6 حصلت على أعلى تصنيف سلامة من منظمة مستقلة لتقييم السيارات في أوروبا، بحسب وكالة يونهاب.

وحققت إيونيك 6 التصنيف الأعلى من فئة خمس نجوم من البرنامج الأوروبي لتصنيف السيارات الجديدة (Euro NCAP) في أربع فئات، وفقا لما صرحت به الشركة في بيان.

اختبر البرنامج السيارة في 4 مجالات وهي سلامة الركاب البالغين وسلامة الأطفال في المقاعد الخلفية ونظام مساعدة السلامة وسلامة المارة والدراجات على الطريق.

وقد حازت إيونيك 5 على التقييم نفسه من البرنامج العام الماضي. وتعد إيونيك 6 ثاني نموذج فقط مرتبط بمنصة هيونداي موتور الكهربائية المعيارية العالمية للسيارات الكهربائية بعد إيونيك 5 التي تم إطلاقها في أبريل من العام الماضي.

تعد السيارة مرحلة من خطة أوسع للشركة لمضاعفة تشكيلتها من السيارات الكهربائية إلى 13 نموذجا بحلول 2030 من النماذج الستة الحالية، بما يشمل 3 نماذج من هيونداي و3 نماذج أخرى من جينيسيس.

تشمل طرز هيونداي الثلاثة كونا الكهربائية وإيونيك 5 وإيونيك 6، بينما تشمل موديلات جينيسيس جي في 60 الرياضية متعددة الاستخدامات وجي في 70 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات وجي80 سيدان.