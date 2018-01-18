سيــارات

هيونداي إتش دي ونيسان سنترا.. تقارب الأسعار والمواصفات

المال خاصأظهرت المقارنة بين الفئتين الـ"هاي لاين" من هيونداي إتش دي ونيسان سنترا تقاربًا بينهما في الأسعار والمواصفات الفنية؛ حيث لا يتجاوز الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.وتم تزويد "إتش دي" بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1591 سي سي بقوة 121 حصانًا وعزم 156 نيوتن بالإضافة لناقل حركة رباعي السرعات
3:27 ص, الخميس, 18 يناير 18 3:27 ص, الخميس, 18 يناير 18

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المال خاص

أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ”هاي لاين” من هيونداي إتش دي ونيسان سنترا تقاربًا بينهما في الأسعار والمواصفات الفنية؛ حيث لا يتجاوز الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.

وتم تزويد “إتش دي” بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1591 سي سي بقوة 121 حصانًا وعزم 156 نيوتن بالإضافة لناقل حركة رباعي السرعات، كما تم تزيد “سنترا” بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1598 سي سي بقوة 118 حصانًا وعزم 154 نيوتن. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.

المواصفات

هيونداي إتش دي   A/T GL H/L

نيسان سنترا   A/T H/L

الوكيل

جي بي أوتو غبور

نيسان إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

285

295

سعة المحرك

1591

1598

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

4

5

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

121

118

عزم المحرك

156

154

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

10.4

10.9

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7.4

8.9

سعة خزان الوقود (لتر)

53

52

الارتفاع عن الأرض

160

165

السرعة القصوى

189

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

CD/CD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

لا يوجد

بلوتوث

لا يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

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