هيونداي إتش دي ونيسان سنترا.. تقارب الأسعار والمواصفات

المال خاصأظهرت المقارنة بين الفئتين الـ"هاي لاين" من هيونداي إتش دي ونيسان سنترا تقاربًا بينهما في الأسعار والمواصفات الفنية؛ حيث لا يتجاوز الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.وتم تزويد "إتش دي" بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1591 سي سي بقوة 121 حصانًا وعزم 156 نيوتن بالإضافة لناقل حركة رباعي السرعات

المال خاص

أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ”هاي لاين” من هيونداي إتش دي ونيسان سنترا تقاربًا بينهما في الأسعار والمواصفات الفنية؛ حيث لا يتجاوز الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.

وتم تزويد “إتش دي” بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1591 سي سي بقوة 121 حصانًا وعزم 156 نيوتن بالإضافة لناقل حركة رباعي السرعات، كما تم تزيد “سنترا” بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1598 سي سي بقوة 118 حصانًا وعزم 154 نيوتن. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.



