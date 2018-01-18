هيونداي إتش دي ونيسان سنترا.. تقارب الأسعار والمواصفات

المال خاص
أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ”هاي لاين” من هيونداي إتش دي ونيسان سنترا تقاربًا بينهما في الأسعار والمواصفات الفنية؛ حيث لا يتجاوز الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.
وتم تزويد “إتش دي” بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1591 سي سي بقوة 121 حصانًا وعزم 156 نيوتن بالإضافة لناقل حركة رباعي السرعات، كما تم تزيد “سنترا” بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1598 سي سي بقوة 118 حصانًا وعزم 154 نيوتن. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.
المواصفات
هيونداي إتش دي A/T GL H/L
نيسان سنترا A/T H/L
الوكيل
جي بي أوتو غبور
نيسان إيجيبت
السعر الرسمي بالألف جنيه
285
295
سعة المحرك
1591
1598
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
4
5
النمط
سيدان
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
121
118
عزم المحرك
156
154
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
10.4
10.9
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7.4
8.9
سعة خزان الوقود (لتر)
53
52
الارتفاع عن الأرض
160
165
السرعة القصوى
189
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط الرياضية
16
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
CD/CD
CD/CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
لا يوجد
بلوتوث
لا يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي