أعلنت شركة هيونداي موتور أن صافي أرباحها للربع الأول ارتفع بنسبة 17% عن العام السابق، بفضل تنوع المنتجات وتراجع قيمة الوون الكوري، بحسب وكالة يونهاب.

كما أعلنت شركة كيا التابعة لمجموعة هيونداى، أن صافي أرباحها في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس انخفض إلى 1.032 تريليون وون (825 مليون دولار ) من 1.035 تريليون وون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت هيونداي في بيان، إن صافي أرباحها في الربع الأول ارتفع إلى 1.78 تريليون وون (1.42 مليار دولار) من 1.52 تريليون وون في العام السابق.

مزيج من المبيعات المتزايدة من طرز جينيسيس وسيارات الدفع الرباعي

وقال بيان هيونداي : “مزيج من المبيعات المتزايدة من طرز جينيسيس وسيارات الدفع الرباعي المتطورة وأسعار الصرف الجيدة وتراجع المخزون ساعدت في تعويض تأثير النقص العالمي في الرقائق وارتفاع أسعار المواد الخام”.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 16% لتصل إلى 1.93 تريليون وون في الربع الأول، من 1.66 تريليون وون في العام الماضي. وزادت المبيعات بنسبة 11% لتصل إلى 30.3 تريليون وون من 27.4 تريليون وون.

وفي عام 2022، تهدف هيونداي لبيع 4.32 ملايين سيارة، بزيادة 10% عن مبيعاتها البالغة 3.89 ملايين وحدة قبل عام.

هيونداي تخطط للتركيز على توسيع مبيعات جينيسيس المستقلة وطرز هيونداي الرياضية متعددة الاستخدامات

وتخطط هيونداي للتركيز على توسيع مبيعات جينيسيس المستقلة وطرز هيونداي الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق الأمريكية والسيارات الصديقة للبيئة في السوق الأوروبية.

كما تخطط لإطلاق ثلاثة طرز كهربائية بالكامل من جينيسيس وهي جي في 60 الرياضية متعددة الاستخدامات، جي في 80 سيدان وجي في 70 الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق الأمريكية هذا العام.

وتخطط لإنفاق 9.2 تريليونات وون هذا العام بشكل أساسي لاستثمارات المرافق وأنشطة البحث والتطوير.

تراجع أرباح كيا 0.2% فى الر بع الأول

وقالت شركة كيا إن صافي أرباحها في الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 0.2% عن نفس الربع من العام الماضي، وسط النقص العالمي في الرقائق.

وقالت كيا فى بيان: “انخفض إنتاج ومبيعات السيارات في الربع الأول بسبب استمرار النقص في رقائق أشباه الموصلات وتعطل إمدادات الأجزاء الأخرى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضافت أنه في الأشهر الثلاثة الأولى، تراجعت مبيعات سيارات كيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 685,739 سيارة، بما في ذلك 564,075 وحدة في الخارج.

وقفزت أرباح التشغيل للشركة بنسبة 49.2% لتصل إلى 1.606 تريليون وون في الربع الأول من 1.076 تريليون وون في نفس الربع من العام الماضي. وزادت مبيعات الشركة بنسبة 10.7% لتصل إلى 18.357 تريليون وون.