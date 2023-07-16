هيونداى وكيا تستحوذان على خُمس سوق السيارات الهندية خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة “هيونداي موتور” اليوم الأحد أنها تتوقع أن تصل مبيعاتها التراكمية في الهند إلى 9 ملايين وحدة في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

واستحوذت “هيونداي” و”كيا” على حصة سوقية إجمالية بلغت 21.3% في السوق الهندية خلال النصف الأول من هذا العام.

وبلغ العدد التراكمي لمبيعات سيارات شركة “هيونداي موتور” في الهند 8.69 مليون في يونيو، بعد 25 عاما من طرح الشركة للطراز “سانترو” في الهند المكتظة بالسكان، وفقا للشركة. ويشمل هذا الرقم 758,000 وحدة من مبيعات الشركة التابعة لها “كيا”.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تتجاوز مبيعات “هيونداي” و”كيا” التراكمية 9 ملايين وحدة في الربع الأخير من هذا العام.

وقد دخلت “هيونداي” السوق الهندية في عام 1998، وأنتجت السيارة “سانترو” في مصنعها الواقع في مدينة “تشيناي” الساحلية الجنوبية الشرقية في الهند.

ثم دخلت “كيا” الهند في عام 2019، عندما أكملت بناء مصنعها في “أنانتابور” في المنطقة الوسطى من البلاد.

يُذكر أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، هي ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة.