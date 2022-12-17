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هيونداى وكيا تستحوذان على حصة 8.2 % في السوق الأوروبية للسيارات خلال نوفمبر

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انخفضت مبيعات هيونداي موتور وكيا في أوروبا بنسبة 3% الشهر الماضي

هيونداى وكيا تستحوذان على حصة 8.2 % في السوق الأوروبية للسيارات خلال نوفمبر
أحمد فراج

أحمد فراج

2:11 م, السبت, 17 ديسمبر 22

أعلنت شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها أن إجمالي مبيعاتهما في أوروبا انخفض بشكل طفيف في الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، بحسب وكالة يونهاب.

وشكلت الحصة السوقية للشركتين 8.2% في السوق الأوروبية في نوفمبر بتراجع 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي. وبلغت حصة هيونداي موتور 4.2% بانخفاض 1.1 نقطة مئوية، ووصلت حصة كيا إلى 4.0% بانخفاض 0.6%.

وانخفضت مبيعات هيونداي موتور وكيا في أوروبا بنسبة 3% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 83,6911 وحدة. باعت هيونداي موتور 42,793 وحدة بانخفاض 7.4% على أساس سنوي، بينما باعت كيا 40,898 وحدة بزيادة 2.1% عن نفس الفترة.

ومع ذلك، ارتفعت مبيعات هيونداي التراكمية في أول 11 شهرا من هذا العام بنسبة 1.0% إلى 477,667 وحدة، بينما قفزت مبيعات كيا التراكمية بنسبة 8.2% لتصل إلى 509,193 وحدة.

وكانت توسان وكونا وآي 10 هي أكثر موديلات هيونداي مبيعا، بينما كانت سبورتاج وسيد ونيرو أكثر موديلات كيا مبيعا.

أحمد فراج

أحمد فراج

2:11 م, السبت, 17 ديسمبر 22