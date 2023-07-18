«هيونداى جراندور» تتصدر مبيعات «الملاكى» فى كوريا الجنوبية

تصدرت هيونداى جراندور مشهد السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا فى كوريا الجنوبية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

فى الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين كانت هيونداى جراندور هى الأكثر مبيعًا فى كوريا الجنوبية بعد صعودها 3 مراتب مقارنة بنفس الفترة من 2022 بعد بيعها 51.4 ألف مركبة بنسبة نمو %99.8 وفق تقرير لمؤسسة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث سوق السيارات.

واحتلت هيونداى بورتر المرتبة الثانية بعد بيع نحو 45.1 ألف وحدة بنمو %29.3 عن الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وتلتها كيا كارنيفال التى صعدت 5 مراكز بعد تسجيل 33 ألف وحدة بنمو قدره %50.6.

صعدت هيونداى أفانتى 3 مراكز لتحتل المرتبة الرابعة مع بيع 30.9 ألف وحدة فى أول 5 أشهر من العام الحالى بنسبة نمو %27.2 عن الفترة نفسها من السنة السابقة وتلتها كيا بونجو التى باعت 29.9 ألف وحدة بنمو قدره %9، ثم شقيقتها سبورتاج بعدد 29.7 ألف مركبة بنمو %33.3 ثم سورنتو بعدد 29.6 ألف وحدة بنمو %13.

فى المرتبة الثامنة حلت جينيسيس G80 التى تراجعت مركزين فى أول 5 أشهر من العام الجارى بعد بيع 22.4 ألف وحدة بنسبة انخفاض %0.3 وتبعتها كيا سيلتوس التى باعت 21.7 ألف وحدة بنمو قدره 24.1٪، ثم كيا راى التى جاءت فى المركز العاشر بعدد 20.7 ألف وحدة وبنسبة ارتفاع تقارب %14.2.

وارتفعت مبيعات سوق السيارات فى كوريا الجنوبية خلال أول 5 أشهر من العام الجارى بنسبة %11.3 مقارنة بنفس الفترة من 2022 لتصل إلى 730.2 ألف وحدة. وقد سجلت السوق فى مايو 2023 نموًا للشهر العاشر على التوالي، مع مبيعات جديدة بلغت 151.7 ألف وحدة بنسبة نمو %5.9 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

واحتفظت هيونداى بالمركز الأول بين أكثر العلامات التجارية مبيعًا فى كوريا الجنوبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مع بيع 271.7 ألف وحدة بنسبة نمو %24.1 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها كيا فى المركز الثانى مع 241.6 ألف وحدة بنمو %11.1، ثم جينيسيس فى المرتبة الثالثة ببيع 55.4 ألف مركبة بانخفاض قدره %1 وتبعتها سانج يونج التى بلغت مبيعاتها 33.2 ألف وحدة بنمو %40.8 ثم بى إم دبليو التى جاءت فى المركز الخامس مع بيع 30 ألف وحدة بانخفاض يقارب %3.5.

واحتلت مرسيدس المركز السادس مع بيع 27.4 ألف مركبة بتراجع يقارب %17.8، وتبعتها جنرال موتورز كوريا بمبيعات 13.8 ألف وحدة بنسبة نمو %5.4 ثم رينو سامسونج بعدد 10.5 ألف وحدة بنسبة تراجع تقارب %43.6. واحتفظت أودى بالمركز التاسع مع تسجيل 8.3 ألف وحدة بنسبة نمو 26.2٪ وتبعتها فولفو فى المركز العاشر بعدد 7 آلاف وحدة تقريبًا بنسبة نمو %24.3.

يذكر أن كوريا الجنوبية قد اتبعت استراتيجية وقف استيراد السيارات الأجنبية حتى عام 2012. وقد أدى دخول العديد من المنافسين بعد ذلك إلى نمو السوق لتصل المبيعات لرقم قياسى فى عام 2015 مع تسجيل 1.8 مليون وحدة. ظلت السوق مستقرة حتى عام 2020، عندما سمحت السيطرة القوية على انتشار فيروس كورونا بدعم من الحوافز الإضافية لدعم الصناعة، بنمو القطاع بنحو %5.8 لتصل إلى رقم قياسى جديد بلغ 1.87 مليون مركبة ثم بدأت السوق فى الانخفاض بشكل مرة أخرى.

فى عام 2021، خسرت السوق 8.5٪ من حيث الحجم إذ انخفضت إلى 1.72 مليون وحدة، وفى 2022 خسرت السوق أيضًا 2.5٪، لتنخفض إلى 1.67 مليون وحدة. وفى الوقت الحالى تتحرك السوق بسرعة نحو الكهربة، لكن الأسعار المرتفعة للمركبات تثبط شريحة من المستهلكين عن التحول.