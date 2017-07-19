هيونداى تفتتح خامس مصنع لها فى الصين

خالد بدر الدينأعلنت شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها ستبدأ الإنتاج فى خامس مصنع لها فى الصين اعتبارا من شهر أغسطس المقبل حيث تأمل فى انتعاش مبيعاتها من جديد فى أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد انحسار التوترات السياسية بين حكومتى بكين وسيول والتى أدت إلى انهيار مبيعات السيارات

خالد بدر الدين

أعلنت شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها ستبدأ الإنتاج فى خامس مصنع لها فى الصين اعتبارا من شهر أغسطس المقبل حيث تأمل فى انتعاش مبيعاتها من جديد فى أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد انحسار التوترات السياسية بين حكومتى بكين وسيول والتى أدت إلى انهيار مبيعات السيارات الكورية فى الصين خلال الشهور الماضية.

وذكرت وكالة رويترز إن مصنع هيونداى موتور الخامس فى مدينة شونج كينج هو جزء من الجهود التى تبذلها الشركة الكورية الجنوبية لتقوية منافستها بإنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض تناسب أذواق المستهلكين فى الصين لتصل الطاقة الإجمالية لمصانع هيونداى الخمسة فى الصين أكثر من 1.65 مليون وحدة سنويا .

ويقول شونج إيوى سون نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداى موتور لمنطقة شرق وغرب الصين إن مصنع مدينة شونج كينج سينتج موديلات جديدة مرتفعة الجودة للأغنياء الجدد فى الصين .

وجاء إعلان هيونداى بعد شهور من التوترات السياسية عندما أغضبت حكومة سيول الصين بموافقتها على إنشاء نظام دفاع صاروخى أمريكى على أراضيها لمواجهة أى تهديدات من كوريا الشمالية ورفضت حكومة بكين ذلك لأن رادار النظام الصاروخى الأمريكى قادر على اختراق أراضى الصين مما تسبب فى مقاطعة الشعب الصينى لمنتجات وخدمات كوريا الجنوبية.

وهوت مبيعات سيارات هيونداى موتور فى السوق الصينية بحوالى 64 % خلال شهر يونيو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى كما هبطت مبيعات شقيقتها كيا موتورز بأكثر من 85 % خلال نفس الشهر فى الصين بسبب عدم إقبال المستهلكين على شراء العلامة التجارية الكورية الجنوبية بعد استضافة سيول للصواريخ الأمريكية وعدم اهتمام حكومتها بجيرانها سواء الصين أو كوريا الشمالية