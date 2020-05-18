هيونداى تعود لصدارة واردات السيارات الكورية المنشأ بعد إزاحة كيا (جراف)

تمكنت هيونداى من الإفراج عن 3200 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى وفقًا لتقرير منفذ اسكندرية الجمركى

عادت هيونداى لصدارة السيارات الكورية المنشأ الأعلى استيرادًا للسيارات بعد أن تمكنت من إزاحة كيا بإفراجها عن 3200 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى الصادر عن الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضى إلى تراجع واردات هيونداى بنسبة %23.7 مقارنة بالعام الماضى، التى سجلت 4192 سيارة.

هيونداى توسان 2020

تراجعت حصة هيونداى من إجمالى واردات سيارات الركوب ذات المنشأ الكورى خلال الماضى لتسجل %53.3 مقابل %64.6 خلال العام الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات منفذ إسكندرية الجمركى أظهرت تربع كيا على قمة واردات السيارات الكورية المنشأ خلال الربع الأول من العام الحالى.

كيا فى المركز الثانى

جاءت كيا فى المركز الثانى بإجمالى 2327 سيارة، مقابل 2215 وحدة مستوردة ومفرج عنها خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019، بنمو %5.1.

صعدت حصة كيا الاسترادية من إجمالى سيارات الركوب الكورية خلال تلك الفترة من هذا العام لتسجل %38.8 مقابل %34.1 خلال العام الماضى.

سانج يونج بالمركز الثالث

تمكنت سانج يونج من اقتناص المركز الثالث فى قائمة العلامات الكورية الأعلى استيرادًا لسيارات الركوب بإفراجها عن 474 سيارة، مقابل 82 وحدة مستوردة خلال العام الماضى، بنمو %47.

وارتفعت حصة سانج يونج خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى %7.9 من إجمالى سيارات الركوب الكورية المفرج عنها، مقابل %1.3 خلال العام الماضى.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور واردات مصر من السيارات الكورية الملاكى خلال الشهور الأربعة الأولى من عامى 2019، و2020: