هيونداى تطرح «أداة تأمين» لحماية المركبات سهلة السرقة

طرحت شركة هيونداى الكورية الجنوبية أداة تأمين لحماية السيارات سهلة السرقة، فى مسعى لمواجهة انتشار عمليات سرقة بعض طرازاتها فى الولايات المتحدة.

ومؤخرًا، ذاع على تطبيق تيك توك مقاطع فيديو تظهر تقنيات سهلة لسرقة السيارات من علامتى هيونداى وكيا، بالتوازى مع المئات من عمليات السرقة لهذه الطرازات خلال العام الجارى.

وتعود سهولة السرقة إلى أن موديلات معينة من سيارات هيونداى وكيا تستخدم مفتاحًا تقليديًّا ولا تتوفر بها تقنية وقف عمل المحرك، بحسب موقع كارآنددرايفر.

ورغم تدخل هيونداى بمدّ يد العون للمستهلكين، عبر ابتكار وطرح أداة التأمين الجديدة، فإنها لن تكون مجانية، إذ يتعين سداد 170 دولارًا للحصول عليها.

والأداة الجديدة أصبحت متاحة للشراء منذ الأول من أكتوبر الحالي، ومن المتوقع أن يتحمل ملاك سيارات هيونداى تكاليف إضافية لتركيب هذه الأداة تصل قيمتها إلى 500 دولار.

ولا تُقَدِّم شركة كيا أداة تأمين مماثلة، لكنها تطرح أقفالًا مجانية لإغلاق عجلة القيادة.

وتأتى هذه التطورات بعد أن رفع العديد من المستهلكين دعاوى قضائية بخصوص تزايد حالات السرقة التى بدأ يذيع صيتها فى مدينة ميلويكى بولاية ويسكونسن الأمريكية أواخر العام الماضى.

وحرصت شركة هيونداى على تطوير الأداء ليتم استخدامها بواسطة الأشخاص الذين لم تتعرض سياراتهم للسرقة.

وأضحت سيارات هيونداى وكيا هدفًا للسرقة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب سهولة الدخول إليها، وأقبل اللصوص على مشاركة مقاطع فيديو تشرح كيفية تنفيذ هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت السرقات لدرجة أن ست سيارات هيونداى يتم سرقتها فى المتوسط كل يوم فى مدينة ميلواكى بولاية ويسكنسن الأمريكية، بحسب محطة دبليو تى إم جى الإخبارية المحلية.