هيونداى تستثمر 21 مليار دولار في السيارات الكهربائية والذاتية

خالد بدر الدينأعلنت اليوم الأربعاء وزارة المالية الكورية الجنوبية إن شركة هيونداي موتور تخطط لاستثمار حوالى 23 تريليون وان (21.56 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات تشمل السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة والذكاء الصناعي.وذكرت وكالة رويترز إن مجموعة هيونداى موتور

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الأربعاء وزارة المالية الكورية الجنوبية إن شركة هيونداي موتور تخطط لاستثمار حوالى 23 تريليون وان (21.56 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات تشمل السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة والذكاء الصناعي.

وذكرت وكالة رويترز إن مجموعة هيونداى موتور وشقيقتها كيا موتورز يستعدان لدخول مجالات نمو جديدة بعد أن تراجعت المبيعات في العام الماضي بسبب سوء تخطيط في طرح منتجاتها بالولايات المتحدة والتوتر الدبلوماسي مع الصين.

وقالت الوزارة في بيان بعد زيارة وزير المالية كيم دونج يون لشركة هيونداي موتور اليوم إن الشركة تستهدف أيضا تعيين حوالى 45 ألف شخص في الأعوام الخمسة المقبلة لإنتاج السيارات الكهربائية والذاتية القيادة والبطاريات والطاقة الهيدروجينية وكذلك فى المشروعات الناشئة.

وأكدت متحدثة باسم هيونداي موتور خطة التعيين لكنها لم تعلق على مبلغ الاستثمارات وقالت إنه جرى مناقشة البيان مع الشركة قبل إعلانه كما قال تشونج إيوي صن نائب رئيس مجلس إدارة هيونداي موتور إن الاتجاهات العالمية تتغير بسرعة وسيتم تعيين موظفين أفضل يتمتعون بأعلى المهارات في هذه الأنشطة الجديدة وسيتم تطويرهم مع مرور الوقت.

وكانت الشركة أعلنت هذا الشهر أنها استثمرت في شركة جراب لتأجير السيارات عبر الانترنت في جنوب شرق آسيا في إطار سعيها للتوسع في المنطقة من أجل خفض اعتمادها على الصين بعد خلاف دبلوماسي بين سول وبكين.