«هيونداى» تتصدر قوائم التراخيص بوحدات المرور خلال أكتوبر

تصدرت «هيونداى» قائمة الماركات الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكى» بإجمالى 2004 مركبات بمختلف وحدات المرور خلال أكتوبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، والذى حصلت «المال» على نسخة منه، فقد بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب المرخصة خلال الشهر الماضى نحو 20 ألفًا و315 وحدة.

واحتلت «رينو» المرتبة الثانية فى عدد السيارات المرخصة بنحو 1720 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث مسجلة 1713 سيارة.

وجاءت العلامة الصينية «إم جي» فى المرتبة الرابعة بواقع 1600 مركبة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الخامس بنحو 1546 وحدة.

وحلت «شيفروليه» فى المرتبة السادسة بإجمالى 1397 مركبة، أعقبتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 1367 سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات مسجلة 1070 مركبة، تلتها «بيجو» فى المركز التاسع بإجمالى 955 سيارة.

واقتنصت العلامة الصينية «شيري» المرتبة العاشرة بنحو 942 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الحادى عشر بواقع 741 سيارة.

وتمركزت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية عشر بواقع 709 سيارات، تلتها «مرسيدس» فى المركز الثالث عشر مسجلة 694 مركبة.

وحلت «سكودا» فى المرتبة الرابعة عشر بنحو540 مركبة، تلتها «سيات» بواقع 525 سيارة.

من جهته قال شعبان الحاوي، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى عدد المركبات المرخصة من سيارات الركوب «الملاكى» على خلفية نمو المبيعات وتوافر كميات كبيرة من الطرازات والموديلات الجديدة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد عدد المركبات المرخصة خاصة مع استمرار معدلات نمو المبيعات المتوقعة التى قد تصل إلى 160 ألف مركبة بنهاية العام الحالى.

وسجلت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب «الملاكي» نموًا بنسبة %23 لتصل إلى 107.6 ألف وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 87.2 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».