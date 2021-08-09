«هيوليت باكارد إنتربرايز» تفتتح مركز مبيعات إقليميا للتميز في مصر

أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، اليوم عن افتتاح مركز مبيعات إقليمي للتميز في القاهرة ليخدم عملاء الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف المركز الجديد إلى تمكين عمليات النمو في مجال الاقتصاد الرقمي وسيستجيب لاحتياجات العملاء في العديد من المجالات لاسيما الاتصالات الآمنة، وتكنولوجيات العمل عن بُعد، وتحليل البيانات، وتقديم خدمات حلول البرمجيات.

ويوفر المركز عدد من فرص العمل المتميزة للشباب المصري استجابة للطلب المتزايد في المنطقة على حلول البرمجيات.

ويسعى مركز التميز هذا في القاهرة ليكون مركزا لتنمية الخبرات التنافسية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات، وذلك في إطار تنفيذ خطط الشركة طويلة المدى في مصر.

وسيوفر المركز فرص للتطور وتنمية المهارات القيادية للشباب. وستواصل هيوليت باكارد إنتربرايز تعاونها مع مراكز الابداع وريادة الأعمال التكنولوجية والجامعات ومعاهد البحوث، بهدف توفير فرص عمل للخريجين وتنمية الخبرات والكفاءات المصرية في مجالات التكنولوجيات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك سيعمل المركز كمحرك لتطوير الوظائف وحاضنة للقيادات المستقبلية في المنطقة. وبهدف توظيف الكفاءات المصرية وتعزيز الخبرات في مجالات التكنلوجيا، ستقوم هيوليت باكارد إنتربرايز بتطوير وتعميق شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر.

وفي إطار عملية التوسع، من المتوقع أن تؤدي التعيينات الجديدة المُخططة لمركز مبيعات القاهرة للتميز إلى مضاعفة عدد مسئولي المبيعات الحاليين لدى مؤسسة هيوليت باكارد إنتربرايز في مصر. كما ستخصص هيوليت باكارد إنتربرايز أيضًا وظائف جديدة للمُتدربين وللمنضمين حديثًا لسوق العمل بالإضافة إلى الموظفين ذوي الخبرة لبدء العمل في المركز الجديد. وسينضم حديثو التخرج إلى أقسام المبيعات وخدمات ما قبل البيع وباقي مهام دعم المبيعات، إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي قوي يشمل الانضمام إلى أكاديمية المبيعات لمدة عامين. وعند انتهاء مرحلة التدريب سيصبحون قادرين على لعب مختلف أدوار المبيعات عبر المنطقة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال رئيف أبو دياب، مدير عام هيوليت باكارد إنتربرايز، مصر وقطر والمشرق العربي: “يؤكد افتتاح مركز مبيعات التميز الجديد بالقاهرة التزامنا تجاه مصر ومواهبها الشابة المتميزة. إن مصر بلد نابض بالحياة ومُبتكر وسريع النمو، لذا فهي تناسب بشكل كبير طبيعة أعمالنا وثقافتنا في هيوليت باكارد إنتربرايز. ونحن مستمرون بالتركيز على الاستثمار في النمو وجذب العقول المبتكرة، وخلق بيئة عمل جذابة تحتضن المواهب وتطور حياتنا على المستويين الشخصي والعملي”.

وبجانب دوره المتوقع في دعم عملية التحول الرقمي في كافة أنحاء المنطقة، سيسمح مركز “خبرة المبيعات” بالقاهرة لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز كذلك بتقديم دعم خاص وحلول فنية تساعد العملاء على مواجهة التحديات التقنية والتجارية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا. ويذكر أن هيوليت باكارد إنتربرايز، تعمل على تسريع الاعتماد على إستراتيجية “من المستخدم إلى الحوسبة السحابية” الخاصة بها، بهدف تقديم نموذج حوسبة سحابية ذو توزيع جيد وتجربة حوسبة سحابية تتيح للعملاء في مصر وخارجها تعزيز قدرتهم على الاتصال بكافة الفروع ومواقع العمل والاستمتاع بتجربة آمنة أثناء العمل عن بُعد.