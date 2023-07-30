هيمنة واضحة من أسهم القطاع المالي غير المصرفي على النسبة الأكبر بتداولات البورصة المصرية اليوم

شهدت نهاية تعاملات جلسة البورصة المصرية اليوم، هيمنة واضحة من أسهم القطاع المالي غير المصرفي على النسبة الأكبر من التداولات بنسبة 57.3% وقيمة 1.1 مليار جنيه .



وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم بنهاية جلسة اليوم حوالي 2.06 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع منها 80 سهما، وتراجع 51 سهما، فيما استقر 71 سهما دون تغيير.

و أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 30-7-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 10 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.24%، ليغلق عند مستوى 17554 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.04%، عند مستوى 3517 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.4%، عند 5192 نقطة

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 189 مليار جنيه، مقابل تريليون و 179 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق