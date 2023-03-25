هيمنة محلية على 83% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

اقتنص المستثمرون المحليون 83% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بصافي مشتريات قيمتها 201.1 مليون جنيه.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 186.2 مليون جنيه، بواقع 7.8% من التداولات، والعرب بـ 14.9 مليون جنيه، بنسبة 9.2% من التداولات، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية تلقت “المال” نسخة منه.

وقال خبراء بالبورصة المصرية لـ”المال” إن مشتريات المؤسسات المحلية كانت الداعم الرئيسي للبورصة المصرية والمكاسب التي تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

وسجلت التداولات الأسبوع الماضي 10 مليارات جنيه، بكمية 2.235 مليار ورقة مالية عبر التعامل في 282 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 75.6% من إجمالي التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 24.40%.

وأنهت مؤشرات السوق التعاملات على صعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 6.26% مغلقا عند 15625 نقطة، وصعد مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.08% مغلقا عند 2765 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 7.65% مغلقا عند 4106 نقطة.