هيمنة محلية على تعاملات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)

هيمن المستثمرون المحليون على تعاملات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء بواقع 79% من التداولات، بصافي مبيعات 440.7 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الاتجاه المعاكس.

وواصل المستثمرون الأجانب بجلسة الثلاثاء الحركة الشرائية التي بدأوها مؤخرا بقيمة 227.5 مليون جنيه، بنسبة 11.3%، من التعاملات، وكذلك العرب بنسبة 9.7% بصافي مشتريات 213.2 مليون جنيه.

وسجلت تداولات أمس 110.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على 521 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 65 ألف عملية، بدعم طرح أذون الخزانة الذي تم التداول عليه أمس بشاشة البورصة، حيث اقتنصت السندات والأذون 97.85% من التداولات، بينما كان نصيب الأسهم 2.15.