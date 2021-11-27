بورصة وشركات

هيمنة محلية على تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

بنسبة 70.8% وصافي مبيعات 111.8 مليون جنيه
منى عبدالباري 11:44 ص, السبت, 27 نوفمبر 21 11:44 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

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شهدت تعاملات البورصة المصرية هيمنة من المستثمرين المحليين الأسبوع الماضي بواقع 70.8%، مع اتجاه بيعي، بصافي 111.8 مليون جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

بنسبة 70.8% وصافي مبيعات 111.8 مليون جنيه

وجاء المستثمرون الأجانب في المرتبة الثانية من حيث نسبة التعاملات بواقع 17.7%، بصافي بيع أيضا 87.9 مليون جنيه، فيما كانت حصة المستثمرين العرب 11.5%، ولكن في الاتجاه الشرائي المعاكس بصافي 199.7 مليون جنيه.

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وأظهر التقرير تسجيل تعاملات البورصة المصرية 10.7 مليار جنيه، بتراجع كبير عن الأسبوع السابق والذي بلغت فيه 22.9 مليار جنيه. وتوزعت تداولات الأسبوع الماضي بواقع 56.57% للسندات، بينما كان نصيب الأسهم 43.43%، من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 1.59%، بواقع 11.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 721.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 710.4 مليار جنيه الأسبوع السابق.

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وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا الأسبوع الماضي، بقيادة مؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 3.3%، مغلقا عند مستويات تقارب 2083 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقا  EGX100 بنحو 3%، مغلقا عند مستوى 3059.5 نقطة، وجاء أخيرا في الارتفاعات المؤشر الثلاثيني EGX30 صاعدا 0.82% إلى مستوى 11431 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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