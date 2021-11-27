هيمنة محلية على تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

شهدت تعاملات البورصة المصرية هيمنة من المستثمرين المحليين الأسبوع الماضي بواقع 70.8%، مع اتجاه بيعي، بصافي 111.8 مليون جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

بنسبة 70.8% وصافي مبيعات 111.8 مليون جنيه

وجاء المستثمرون الأجانب في المرتبة الثانية من حيث نسبة التعاملات بواقع 17.7%، بصافي بيع أيضا 87.9 مليون جنيه، فيما كانت حصة المستثمرين العرب 11.5%، ولكن في الاتجاه الشرائي المعاكس بصافي 199.7 مليون جنيه.

وأظهر التقرير تسجيل تعاملات البورصة المصرية 10.7 مليار جنيه، بتراجع كبير عن الأسبوع السابق والذي بلغت فيه 22.9 مليار جنيه. وتوزعت تداولات الأسبوع الماضي بواقع 56.57% للسندات، بينما كان نصيب الأسهم 43.43%، من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 1.59%، بواقع 11.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 721.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 710.4 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا الأسبوع الماضي، بقيادة مؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 3.3%، مغلقا عند مستويات تقارب 2083 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 3%، مغلقا عند مستوى 3059.5 نقطة، وجاء أخيرا في الارتفاعات المؤشر الثلاثيني EGX30 صاعدا 0.82% إلى مستوى 11431 نقطة.