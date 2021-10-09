بورصة وشركات

هيمنة محلية على تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

بصافي مشتريات 67.5 مليون جنيه
منى عبدالباري 3:23 م, السبت, 9 أكتوبر 21 3:23 م, السبت, 9 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت تعاملات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، هيمنة محلية بنسبة 80.7%، مع الاتجاه نحو الشراء بصافي 67.5 مليون جنيه.

بصافي مشتريات 67.5 مليون جنيه

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية حلول المستثمرون الأجانب المرتبة الثانية في التعاملات بنسبة 12%، بصافي بيع 182.4 مليون جنيه.

وفي المقابل كان نصيب المستثمرين العرب 7.3% من التداولات، بصافي مشتريات 115 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

اقرأ أيضا  استقرار تام بأسعار شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وبلغ إجمالي تداولات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، 21.3 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 46.9%، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تباين في أداء مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستويات  10536 نقطة،

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ لمؤشراتها

وهبط مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 2.2%، ليغلق عند 2662 نقطة، وتراجع أيضًا المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.7%، مغلقًا عند نحو 3609 نقاط.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

استقرار تام بأسعار شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أسماء السيد 4:46 م, السبت, 9 أكتوبر 21

البورصة المصرية : 5 قطاعات تقتنص 70% من تداولات الأسبوع الماضي (جراف)

منى عبدالباري 4:16 م, السبت, 9 أكتوبر 21

تحالف «هيرميس» و«السيادي» يحصل على موافقة الوزراء لإتمام صفقة «الاستثمار العربي»

مصطفى طلعت 4:15 م, السبت, 9 أكتوبر 21

مطالب برلمانية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية

ياسمين فواز 12:53 م, السبت, 9 أكتوبر 21

الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة وسط تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا

أيمن عزام 8:57 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس عقب إبرام اتفاق مبدئي حول سقف الدين

أيمن عزام 10:23 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21