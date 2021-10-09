هيمنة محلية على تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

شهدت تعاملات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، هيمنة محلية بنسبة 80.7%، مع الاتجاه نحو الشراء بصافي 67.5 مليون جنيه.

بصافي مشتريات 67.5 مليون جنيه

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية حلول المستثمرون الأجانب المرتبة الثانية في التعاملات بنسبة 12%، بصافي بيع 182.4 مليون جنيه.

وفي المقابل كان نصيب المستثمرين العرب 7.3% من التداولات، بصافي مشتريات 115 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغ إجمالي تداولات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، 21.3 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 46.9%، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على تباين في أداء مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستويات 10536 نقطة،

وهبط مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 2.2%، ليغلق عند 2662 نقطة، وتراجع أيضًا المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.7%، مغلقًا عند نحو 3609 نقاط.