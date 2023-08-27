هيمنة «الدخل والقيمة المضافة» على 85% من الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا من العام المالي الماضي (جراف)

هيمنت الضرائب على الدخل، والقيمة المضافة على 85% من الإيرادات الضريبية خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، بقيمة مجمعة 897.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة (يوليو 2022 / مايو 2023) 1.056 تريليون جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.

وسجلت الضريبة على الدخل 425.5 مليار جنيه، والضريبة على القيمة المضافة 471.8 مليار، بينما سجلت الضريبة على الممتلكات 107.8 مليار، والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) 51 مليارا وفي المقابل بلغت الإيرادات غير الضريبية 220 مليونا.

وارتفع عجز الموازنة المصرية مسجلا 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023، بما قيمته 615.2 مليار جنيه، مقارنة مع 5.50% بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما قيمته 436.6 مليار.

وجاء هذا الصعود نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 23.9%، بما قيمته 246.4 مليار جنيه.

وبلغت مصروفات الفترة المذكورة 1.901 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.470 تريليون ، وسجلت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.276 تريليون، مقارنة مع 1.030 تريليون الفترة المذكورة، وساهمت المتحصلات الضريبية بـ82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.