«هيلث إنسايتس» تقتنص ميكنة مستشفى الشيخ زايد التخصصي

قال عماد الملكي ، المستشار القانوني للشركة، ان ” هيلث انسايتس ” انتهت من تنفيذ المشروع خلال فبراير الماضي ويتضمن ربط سجلات المرضي وميكنة أقسام المستشفي باستخدام تطبيقات تكنولوجيا الحوسبة السحابية .

وأضاف الملكي في تصريحات خاصة ” للمال ” ان الشركة قدمت أفضل عرض مالي وفني فى الممارسه المحدوده التى طرحتها وزارة الصحة ، لافتا إلي أن هيلث انسايتس تستهدف في القريب العاجل لتكون مستشفي الشيخ زايد التخصصي اول مستشفي ذكيه في مصر من خلال برامج الشركه وفي ضوء توجه الدوله ووزارة الصحه المصريه لتقديم افضل خدمه للمواطن.

وأشار الى ان شركته لديها مجموعة من الشراكات مع عدد من الشركات كشركة STC السعودية وشركة موبايلي و DBS واورنج .

يذكر أن الشركة تأسست في عام 2003 بمصر ، ونفذت مشروع ميكنة للمستشفيات وعدد من المؤسسات الطبية فى أسوق الإمارات والسعودية عبر حزمة برامج إلكترونية تتضمن ملف إلكتروني طبي موحد مع امكانية الربط مع المعامل المركزية والأقليمية ومراكز الرعاية الصحية.