«هيلث إنسايتس» تطبق نظام «Medica CloudCare» في مجموعة مستشفيات «صانواي»

أعلنت شركة “هيلث إنسايتس آسيا”، المتخصصة في مجال برامج إدارة الأنظمة الطبية عن تطبيق وتفعيل نظام”Medica CloudCare” في مجموعة مستشفيات “صانواي” الطبية، واحدة من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية الخاصة بالمستشفى، فضلاً عن خفض تكاليف الرعاية وتقديم خدمة طبية منافسة تناسب جميع المرضى.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية شركة “هيلث إنسايتس آسيا”، التي تستهدف تقديم حلول مبتكرة لدعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في الاستدامة البيئية والاقتصادية الخاصة بالمؤسسات الطبية، إضافة إلى العمل المتواصل طبقا لخطط وإستراتيجية التوسع في المستقبل القريب لتلبية احتياجات السوق الدولية المتزايدة.

ويقدم تطبيق “Medica CloudCare حلوله لما يقرب من 1050 سريرا في الوقت الحالي في المستشفى الرئيسي، على أن تزيد إلى 1300 سرير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى 250 سريرا في مستشفى “بينانج”.

و تهدف شركة “هيلث إنسايتس آسيا” من خلال نظام “Medica CloudCare” مساعدة المستشفى على دعم السياحة الطبية من خلال توفير بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير لتلبية احتياجات مجموعة مستشفيات “صانواي” الطبية الخاصة بالأنظمة الإدارية الداخلية مثل المخازن، والحسابات، والموردين، والسجلات الطبية الإلكترونية، والمعامل والصيدليات وغرف العمليات وغيرها.

وفي هذا الإطار، قال المهندس ناصر شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة “هيلث إنسايتس آسيا”: “على مدار أكثر من 12 عاما، نحرص على نقل ومشاركة خبراتنا في مجال رقمنة قطاع الرعاية الصحية عالميا ومحليا، وزيادة الوعي بمختلف الخدمات والحلول التي من شأنها المساهمة في تفعيل التحول الرقمي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها. ونفخر بإطلاق نظام “Medica CloudCare” في مجموعة مستشفيات صانواي الطبية، واحدة من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المنطقة الآسيوية، مشيراً إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة في جهود هيلث إنسايتس آسيا لرقمنة وتطوير قطاع الرعاية الصحية في ماليزيا وجنوب شرق آسيا.”



وأضاف شحاتة: “سيساعد نظام “Medica CloudCare” مجموعة مستشفيات صانواي الطبية على التحول إلى مستشفيات ذكية، مما سيمكنها من تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية للمرضى وبتكاليف أقل، كما سيساعد نظام المستشفى على تلبية احتياجات السوق الدولية بشكل أفضل.”

وأشار “شحاتة” إلى أنه يمكن لنظام “Medica CloudCare” دعم السياحة الطبية من خلال تسهيل عملية حجز المواعيد، وتوفير المعلومات حول مرافق المستشفى، وترجمة المستندات الطبية، بما يساعد المرضى من كافة الدول على الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بسهولة وكفاءة وبأفضل جودة.

جدير بالذكر، أن شركة “هيلث إنسايتس آسيا” تمتلك خبرة واسعة في رقمنة الرعاية الصحية، حيث قامت بتطبيق نظام “Medica CloudCare” بهدف توفير طلب الفحوصات وإظهار نتائجها إلكترونيا، وكذلك الأشعة ونتائج معامل التحاليل، فضلاً عن خدمات الكشف عن أقرب المراكز الصحية لمكان المريض والمساعدة في إنقاذ الحالات الطارئة. كما يتيح الاطلاع على جميع مراجعات المريض الخاصة بحالته أو تاريخه المرضي سواء داخل المستشفى التي يعمل بها أو خارجها، وبذلك يمكن تخزين كل بيانات المرضى وسجلاتهم الطبية وتاريخهم المرضي في ملفات يمكن الاحتفاظ بها عبر خزانة إلكترونية “EMR) Electronic Medical Record)” تعمل بتقنية الحوسبة السحابية “cloud computing” كما يتميز النظام الجديد بالملف الإلكتروني الطبي الموحد ومؤشرات الأداء مع المراجعات الإكلينيكية بالإضافة إلى محرك التقارير والإحصائيات.