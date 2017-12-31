هيلث آند ويلث تؤمن على العاملين بالجامعة الفرنسية

كتبت ـ مروة عبد النبى:وقعت شركة «Health&Wealth» للرعاية الطبية، عقدا للتأمين على العاملين بالجامعة الفرنسية بالقاهرة، والبالغ عددهم 170.وقال د. جلال رشوان، العضو المنتدب لشركة «Health&Wealth» للرعاية الطبية، انها قامت بالتأمين على العاملين بالجامعة الفرنسية بقيمة



كتبت ـ مروة عبد النبى:

وقعت شركة «Health&Wealth» للرعاية الطبية، عقدا للتأمين على العاملين بالجامعة الفرنسية بالقاهرة، والبالغ عددهم 170.

وقال د. جلال رشوان، العضو المنتدب لشركة «Health&Wealth» للرعاية الطبية، انها قامت بالتأمين على العاملين بالجامعة الفرنسية بقيمة 50 ألف جنيه للفرد على مدار السنة.

وأشار إلى أن العقد سيوفر التغطية العلاجية الأساسية للأسنان والنظارات والحمل والولادة والكشف فى جميع العيادات داخل مصر والعلاج عن بعد وخدمات الأشعة والأدوية ومعامل التحاليل.

ولفت إلى أن شركته تقوم حاليا بخدمة أكثر من 4 آلاف عميل من خلال الخدمات الطبية التى تقدمها، موضحا انها تستهدف جلب 100 ألف عميل، لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها بنهاية العام المقبل.

ومن المعروف أنه تم الترخيص لـ «Health&Wealth» برأس مال 50 مليون جنيه، مدفوع منه 5 ملايين، مؤكدا التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لعمل شركة إدارة تأمين طبى متخصصة فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد فى مجلس النواب.