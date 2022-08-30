«هيلثى أند تيستى»: 300 مليون جنيه استثماراتنا محليا ونخطط لاقتحام أسواق جديدة

سجلت استثمارات شركة «هيلثى أند تيستى» فى السوق المحلية -منذ بدء عملها حتى الآن- قرابة 300 مليون جنيه، فى الوقت الذى تخطط فيه لاقتحام عدد من الأسواق العربية بعلامتها التجارية، وفقًا لتصريحات محمد الباز رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات “للمال”.

وقال الباز لـ«المال» نسعى لاقتحام عدد من الأسواق الخليجية خلال الخمس سنوات القادمة، عبر منح علامتنا التجارية لعدد من المستثمرين، مما يحقق مستهدفاتنا فى الانتشار على المستوى الإقليمى.

وكشف الباز أن الشركة نجحت فى نشر العلامة التجارية الخاصة بها بالسعودية، عقب التعاقد مع أحد المستثمرين.

وأضاف أنه جارٍ التفاوض مع مستثمرين جدد بدولتى قطر، والإمارات.

وأشار الباز إلى أن إجمالى عدد فروع هيلثى أند تيستى فى مصر ارتفع إلى ٧٠ فرعًا على مستوى الجمهورية فى محافظات مختلفة، تتضمن “المنصورة، وبنى سويف، والبحيرة، وطنطا، والجيزة، والقاهرة، وغيرها، ويبلغ عدد عملائها نحو 200 ألف.

وأضاف الباز أن الشركة حققت طفرة فى المبيعات خلال العام الماضى، والنصف الأول من العام الحالى، رافضًا الإفصاح عن قيمتها.

ولفت الباز إلى أن الشركة تستهدف على المستوى المحلى توفير أكبر مجموعة من المنتجات الغذائية الصحية فى مكان واحد، بالتزامن مع تقديم أفضل تجربة شراء، وتحقيق الوعى العام بأهمية اتباع نظام غذائى صحي، فضلًا عن التوسع السريع وتغطية أنحاء الجمهورية، وتوفير فرص استثمارية آمنة بأعلى عائد من خلال فرانشيز هيلثى أند تيستى.

وتحتل مصر المرتبة السابعة عالميًّا، والأولى فى المنطقة العربية من حيث عدد السكان الأكثر سمنة، بنسبة %39.8، وحوالى %15 من الأطفال دون سن يصنفوا على أنهم يعانون من زيادة الوزن، وفقًا لليونيسف.

واستبعد الباز فكرة إنشاء مصنع خاص للشركة بدلا من الاعتماد على الموردين الذىن يبلغ عددهم 100 مورد، موضحًا أن المنتجات التى تطرحها الشركة تصل إلى 2000 منتج وبكميات ضخمة، وبالتالى لا يستطيع مصنع واحد توريد كافة تلك الكميات من المنتجات الغذائية.

وحول سوق المنتجات الغذائية الصحية فى مصر قال “الباز”، إن معدلات الطلب عليه ارتفعت بنسبة %24 حاليًّا مقارنة بالعام الماضى، بسبب انتشار الأوبئة، والأمراض المزمنة والحساسية، خاصة التى يصاب بها صغار السن دائمًا، وبالتالى لجأ المستهلكون إلى اتباع نظام غذائى صحى خالٍ من المواد الحافظة، مما يكسبهم المزيد من المناعة لمقاومة تلك الأمراض.

جدير بالذكر أن “هيلثى أند تيستى” هى أول وأكبر سلسلة سوبر ماركت متخصصة فى تقديم المنتجات الغذائية الصحية تحت شعار “أكل صحى بسعر مناسب”.

وأنشأت الشركة أول منفذ بيع لها فى 2019، وكان الهدف من تأسيس الشركة توفير الاختيار الأمثل للمنتجات الغذائية الصحية بأسعار تنافسية، تتوافق مع إمكانيات كل مواطن يتطلع إلى حياة صحية بشكل مثالى.