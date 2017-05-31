هيلتون: 56% من الشباب يرغبون فى إيجاد فرص عمل مرنة

دعاء محمود أظهرت دراسة حديثة للمنظمة الدولية للشباب بالتعاون مع مجموعة هيلتون، تم إجراؤها علي 7,600 شاب في 30 دولة حول العالم أن 56% من الشباب يرغبون في إيجاد فرص العمل التي تتمتع بالمزيد من المرونة و 33% يبحثون عن فرص عمل تسمح لهم بالتنقل بين مكاتب الشركة في دول مختلفة. كما أظهر استطلاع ضمن

دعاء محمود

أظهرت دراسة حديثة للمنظمة الدولية للشباب بالتعاون مع مجموعة هيلتون، تم إجراؤها علي 7,600 شاب في 30 دولة حول العالم أن 56% من الشباب يرغبون في إيجاد فرص العمل التي تتمتع بالمزيد من المرونة و 33% يبحثون عن فرص عمل تسمح لهم بالتنقل بين مكاتب الشركة في دول مختلفة.

كما أظهر استطلاع ضمن هذه الدراسة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 يتطلعون بصفة خاصة إلى فرص العمل التي تمنحهم فرص التدريب المهني والوظيفي وإمكانية العمل التطوعي أو العمل من أجل هدف أكبر.



وأكد الاستطلاع أن 40% من الشباب غير راضين عن فرص التدريب الوظيفي والمهني التي يتلقونها كجزء من تعليمهم، و 27% يميلون إلى الوظائف التي تسمح لهم بالعمل التطوعي أو العمل من أجل هدف أكبر.



وقالت المجموعة في بيان لها إن 17% من المشاركين في الاستطلاع أبدى ” واحد من كل 5 شباب” رغبتهم في العمل بقطاع الضيافة حيث جاء ضمن أكثر ثلاثة خيارات مهنية تفضيلاً بالنسبة لهم، وعلق بن بينجوجام، النائب الأول للرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية لمنطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا-هيلتون:” إن الشباب يبحث عن الترقي الوظيفي والانتقال إلى العمل في دول مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى برامج تدريبية عالمية، وفرص العمل التطوعي أو العمل من أجل هدف بيئي أو اجتماعي.



وفي سياق متصل أظهر استطلاع Global Millennial Viewpoints Survey أن (52%) من الشباب يبحثون عن المرونة في ساعات العمل والتوازن بين العمل والحياة اليومية، متابعاً أن المشاركين المصريين هم الأكثر رضاء بفرص التدريب المهني والوظيفي التي يتلقوها بين جميع الدول المشاركة في الاستطلاع بنسبة 60%، بالإضافة إلي أن (45%) من المشاركين المصريين أعربوا عن رغبتهم في التفاعل مع العملاء.

يذكر أن مبادرة [email protected] Week ، تُعد مبادرة سنوية عالمية تقيمها مجموعة هيلتون لتستعرض فرص العمل في قطاع الفنادق والضيافة للشباب الباحثين عن عمل، وتُعد هذه المبادرة جزءا من سياسة الباب المفتوح Open Doors التي تلتزم بها مجموعة هيلتون العالمية والتي تستهدف تحقيق تأثير ايجابي على مليون شاب حول العالم على الأقل بحلول عام 2019 من خلال منحهم فرص في قطاع الضيافة، واعدادهم بشكل أفضل لاستغلال إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم لأقصى مدى في المجال الوظيفي أو توظيفهم بشكل مباشر.