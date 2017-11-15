هيلتون: نسعى لزيادة الغرف الفندقية بمصر 40%

خالد بدر الدين أكد مهاب غالي، نائب رئيس العمليات في مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية -التى تدير آلاف الفنادق في أنحاء العالم، وتعمل تحت 14 علامة تجارية مختلفة- أن مجموعته تستهدف إضافة 2500 غرفة فندقية بنهاية عام 2022، إلى طاقتها الحالية البالغة 6300 غرفة، بزيادة 40%. وأضاف غالي، في مقابلة

خالد بدر الدين

أكد مهاب غالي، نائب رئيس العمليات في مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية -التى تدير آلاف الفنادق في أنحاء العالم، وتعمل تحت 14 علامة تجارية مختلفة- أن مجموعته تستهدف إضافة 2500 غرفة فندقية بنهاية عام 2022، إلى طاقتها الحالية البالغة 6300 غرفة، بزيادة 40%.

وأضاف غالي، في مقابلة مع وكالة “رويترز” في بورسعيد، على هامش مؤتمر استثماري، اليوم الأربعاء، أن مجموعته التي تدير 17 فندقًا في مصر، ستضيف إدارة 7 آخرين، خلال السنوات القليلة المقبلة وحتى 2022، وأن هناك اثنين من الفنادق السبعة الجديدة في منطقة العين السخنة شرقي القاهرة.

وقال غالي، الذي يتمتع بخبرة سياحية تقارب 25 عامًا، إن تقديرات هيلتون تشير إلى أن متوسط إشغال الفنادق بشكل عام في مصر زاد بين 20 % و25 % هذا العام، مقارنة بعام 2016، ومجموعته تتوقع زيادة في نسب الإشغالات بالفنادق في مصر برقم في خانة العشرات خلال العام المقبل، الذى سيكون أفضل تشغيلياً من هذا العام.

وتوقع غالي ارتفاع أسعار الحجوزات الفندقية العام المقبل، في ظل زيادة الطلب ونسب الإشغال، وأن زيادة معدلات الإشغال ترجع إلى الاستقرار، ومع استقرار اقتصادي وسياسي ستتحسن أعداد السائحين، لاسيما أن 40% من نسبة إشغالات الفنادق ترجع إلى المصريين والسياحة الداخلية.

وأوضح أن هيلتون من أولى شركات الإدارة العالمية الموجودة في مصر ومستمرة في خطط توسعية، وسيكون هناك عقد إدارة جديد سنوقعه قبل نهاية هذا العام، لكنه لم يخض في تفاصيل عن ذلك العقد، وردًا على سؤال عن نظرته للسوق المصرية، قال غالي: “إذا لم يكن لدينا تفاؤل بالسوق المصري فلماذا نوقع على عقود إدارة جديدة ونتوسع؟”.



وتبذل مصر جهوداً حثيثة لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد، ومصدر رزق لملايين المصريين ومورداً رئيسيًا للعملة الصعبة، وقفزت إيرادات البلاد من قطاع السياحة 211.8 % لتصل إلى 5.3 مليار دولار، في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 55.3 %.

ويأتي انتعاش السياحة بعد أن تضرر القطاع بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.