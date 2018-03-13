هيلتون تُطلق أحدث منتجعاتها بمانجروفى الجونة

دعاء محمود وقّعت مجموعة هيلتون العالمية عقد إدارة منتجع جديد لدبل ترى من هيلتون، إحدى علامات هيلتون التجارية، مع شركة مانجروفى للاستثمار العقارى والسياحي، لإدارة منتجعها الجديد فى مدينة الجونة بالبحر الأحمر. ومن المقرر البدء فى الإنشاءات الخاصة بمنتجع دبل…

دعاء محمود

وقّعت مجموعة هيلتون العالمية عقد إدارة منتجع جديد لدبل ترى من هيلتون، إحدى علامات هيلتون التجارية، مع شركة مانجروفى للاستثمار العقارى والسياحي، لإدارة منتجعها الجديد فى مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

ومن المقرر البدء فى الإنشاءات الخاصة بمنتجع دبل ترى من هيلتون مانجروفى الجونة أواخر العام الحالى، حيث يضم المنتجع 179غرفة تمثل جزءا من المخطط العام لكومباوند مانجروفى ريزيدانس بمدينة الجونة.

ويمثل المنتجع دبل ترى من هيلتون مانجروفى الجونة مركزاً محورياً بكومباوند مانجروفى ريزيدانس الذى يضم 700 وحدة سكنية على شاطئ مانجروفى، الى جانب العديد من مرافق وخدمات الرياضات المائية وحمامات سباحة متعددة بالإضافة الى عدد من المطاعم على البحر وبالمنتجع.



وقال كارلوس خنيصر، نائب رئيس هيلتون لقطاع المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “إنّ هذا المشروع الذى يتم تطويره بالتعاون مع شركة مانجروفى للاستثمار العقارى والسياحي، يُعد دليلاً على سعينا الدائم لتطبيق أعلى معايير الجودة فى إطار جهودنا لدعم باقة منتجعاتنا بالسوق المصرية.

وأضاف فى بيان للمجموعة، أن مدينة الجونة من أهم المقاصد السياحية فى مصر وأكثرها تفضيلاً ولها أثر مباشر للاستثمارات الضخمة، مشيداً بالتعاون مع شركة مانجروفى فى تطوير هذا المنتجع معتبراً إياها شراكة مثمرة وطويلة الأجل.



وقالت منى السويدي، رئيس مجلس إدارة مانجروفى للاستثمار العقارى والسياحي، إن التعاون مع شركة هيلتون فى تطوير أحد أول منتجعات الشركة تحت علامة دبل ترى من هيلتون فى السوق المصرية، ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة عالمية وعلامة تجارية شهيرة مثل هيلتون فى تطوير المنتجع ضمن المخطط العام لمشروع كومباوند مانجروفى ريزيدانس، سنتمكن من تلبية احتياجات السياحة الأجنبية الوافدة.



يشار إلى أنّ هيلتون تدير حالياً 17 فندقاً ومنتجعاً فى مصر، ويمثل دبل ترى من هيلتون مانجروفى الجونة واحداً من الفنادق الثمانية تحت الإنشاء التى ستنضم لسلسلة الفنادق التى تديرها الشركة فى مصر خلال السنوات المقبلة.