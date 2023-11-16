«هيلتون» توقع عقد شراكة مع أمازون للتطوير العقاري لإنشاء فندق جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت هيلتون (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ‏NYSE: HLT‏، اليوم، عن ‏توقيع عقد هيلتون تاور العاصمة الإدارية الجديدة، بالشراكة مع أمازون للتطوير العقاري.

وأضاف بيان صادر عن المجموعة، أن العقار الجديد قيد الإنشاء حالياً وسيشغل الطوابق العليا من البرج الشهير متعدد الاستخدامات، الواقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. ‎

وقال كارلوس خنيصر – نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا بهيلتون: نحن متحمسون للعمل مع شركة أمازون للتطوير العقاري لجلب العلامة التجارية لفنادق ومنتجعات هيلتون إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

سيضم هيلتون تاور العاصمة الادارية الجديدة ‏ 120 وحدة، بما في ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناح بغرفة نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل، على أن يتم افتتاحه في 2026.

من جهته، قال المهندس حسام أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتطوير العقاري: إن الشراكة مع هيلتون لافتتاح هيلتون تاور العاصمة الادارية الجديدة ‏تتماشى كلياً مع رؤيتنا للارتقاء بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أعلى مستوى.

وتخطط هيلتون لمضاعفة محفظة أعمالها في جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 فندق تجاري، و16 فندقا أخرى قيد الإنشاء. ومن بين العقارات التجارية الأُخرى، ستة منها في القاهرة، وسبعة أخرى قيد التطوير، تمتلك فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس الذي افتُتح مؤخراً، وفندق هيلتون النيل المعادي، الذي سيتم افتتاحه قريباً في القاهرة. ‎