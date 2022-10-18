«هيلتون» تعين أحمد الهادي مديرا عاما وكبير مديري العمليات لفنادقها في مصر

أعلنت مجموعة هيلتون مؤخرًا عن تعيين أحمد الهادي في منصب مدير عام وكبير مديري العمليات بفنادق هيلتون مصر، حيث تتضمن مسئولياته إدارة الإستراتيجية التشغيلية لهيلتون في مصر، فضلًا عن الإشراف على العمليات في 14 فندقًا قيد التشغيل و11 فندقًا آخر من المنتظر افتتاحه تحت عدد من علامات هيلتون التجارية محليًّا.

وأضافت المجموعة، في بيان لها، أن الهادي يتمتع بخبرة واسعة لحوالي 30 عامًا في قطاع الضيافة تتضمن سجلًّا حافلًا بالنجاح في إدارة جميع جوانب عمليات التشغيل الفندقية،

ومنذ انضمامه للشركة، بدأ قيادة أكثر من 6000 من أعضاء فريق هيلتون في مصر، يعملون في فنادق محفظة الشركة حول مصر، والتي تتم إدارتها تحت العلامتين التجاريتين: فنادق ومنتجعات هيلتون، وفنادق ومنتجعات كونراد.

كما يشرف على العمليات التشغيلية للفنادق المزمع افتتاحها في المستقبل، والتي ستشهد إطلاق المزيد من علامات هيلتون التجارية لأول مرة في مصر، وبالتحديد علامة والدورف أستوريا؛ إحدى العلامات التجارية الفاخرة التابعة لهيلتون، بالإضافة إلى العلامات التجارية دبل تري باي هيلتون، وهيلتون جاردن إن.

وقال كامل العجمي، نائب الرئيس للعمليات في المملكة العربية السعودية ومصر وبلاد الشام، هيلتون: “انضمامه إلى فريق هيلتون ليتابع تنفيذ خططنا الطموحة في مصر ويواصل قيادة إرثنا الطويل الذي نبنيه محليًّا منذ أكثر من 60 عامًا”.

من جانبه قال أحمد الهادي، مدير عام وكبير مديري العمليات، فنادق هيلتون مصر: “يسعدني الانضمام إلى هيلتون، ولا سيما أنني سأكون مشرفًا على أعضاء الفريق الموهوبين الذين يقومون على مختلف الجوانب التشغيلية لفنادقنا في مصر،

وأتطلع أيضًا إلى العمل عن كثب مع مالكي فنادقنا وغيرهم من المسئولين والجهات المعنية ممن نحظى بعلاقات وثيقة معهم، كجزءٍ لا يتجزأ من إشرافي على العمليات التشغيلية لمحفظة فنادقنا التي تضم 14 فندقًا قيد التشغيل- بما في ذلك خطة التجديدات الطموحة التي تجري في عدد من فنادقنا، مثل ذلك كونراد القاهرة ورمسيس هيلتون وهيلتون القاهرة زمالك ريزيدنسز وهيلتون بيراميدز جولف وهيلتون الإسكندرية جرين بلازا”.

ينضم أحمد إلى هيلتون قادمًا من شركة الريان للاستثمار السياحي، حيث كان مشرفًا على محفظة تضم 16 فندقًا تقع بين الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وتركيا، بما في ذلك عددٌ من الفنادق التي تديرها هيلتون في تلك الدول.