«هيلتون» تعتزم مضاعفة عدد فنادقها في مصر خلال الأعوام المقبلة

قال أحمد الهادى، مدير عام وكبير مديرى العمليات بـ«هيلتون مصر»، إن هيلتون تتواجد فى مصر منذ أكثر من 60 عامًا، موضحًا أن عدد الفنادق التى تديرها المجموعة فى السوق المصرية حاليًّا يصل إلى 14 فندقًا قيد التشغيل، ما بين القاهرة، الاسكندرية والمناطق الساحلية.

وأضاف الهادى، في تصريحات له، أنه تم إجراء أعمال تطوير شاملة لفندق هيلتون الغردقة بلازا، بالإضافة إلى زيادة طاقته الفندقية، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على تجديد فندق كونراد القاهرة بالكامل، والذى يُعدّ الوحيد للمجموعة الذى يحمل تلك العلامة.

ولفت الهادى إلى أن مجموعة هيلتون تستهدف مضاعفة عدد فنادقها في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش الحفل الذى أقامته المجموعة، أمس الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، بحضور مديرى فنادق هيلتون في مختلف المدن السياحية المصرية.