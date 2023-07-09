«هيلتون»: تشغيل فندقين جديدين بـ«مثلث ماسبيرو» و«سور مجرى العيون» فى 2026 و2028

تعتزم مجموعة هيلتون العالمية، تشغيل فندقى «سور مجرى العيون» بنهاية 2026، و«دوبل تري» بمنطقة مثلث ماسبيرو فى 30 يونيو عام 2028، بسعة إجمالية 478 غرفة وجناحًا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام قليلة مراسم توقيع عقدى شراكة جديدين بين شركة “سيتى إيدج للتطوير العقاري” نيابة عن وزارة الإسكان، ومجموعة “هيلتون” لإدارة وتشغيل فندقين جديدين فى “مثلث ماسبيرو” و”سور مجرى العيون”.

قال أحمد الهادى، مدير عام وكبير مديرى العمليات بـ«هيلتون مصر» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه بموجب عقدى الشراكة تقوم هيلتون بإدارة وتشغيل الفندقين بالقاهرة، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق التى تديرها المجموعة فى مصر حاليا يصل إلى 13 قيد التشغيل.

وأشار مدير عام وكبير مديرى العمليات بـ«هيلتون مصر»، إلى أنه من المخطط افتتاح 14 فندقًا آخر خلال الـ4 أعوام المقبلة.

ولفت إلى أن المجموعة تقدمت لإدارة وتشغيل الفندقين؛ حرصًا منها على دعم جهود الدولة ووزارة الإسكان فى تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، كما تسعى من خلال تلك الشراكات لدعم خطة الحكومة فى زيادة حجم التدفق السياحى لمصر.

يذكر أنه وقع عقد الشراكة كل محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة “سيتى إيدج للتطوير العقاري”، و وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة “هيلتون”.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بخطوة توقيع عقدى الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية، التى تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة. من جانبه، نوه محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، بأهمية موقع الفندقين للسياحة المصرية والعائد الإيجابى منهما على الدخل القومى لوقوعهما فى أكثر المناطق الحيوية فى القاهرة، باعتبارهما من الأماكن الجاذبة للسياح، إضافة الى فرص العمل والتشغيل التى سيتم توفيرها.