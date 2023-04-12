«هيلتون» تستهدف إدخال 3 علامات تجارية جديدة بالسوق المصرية

قال أحمد الهادى، مدير عام وكبير مديرى العمليات بـ«هيلتون مصر»، إن المجموعة تستهدف إدخال 3 علامات تجارية جديدة بالسوق المصرية، خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف الهادى، في تصريحات له، أنه تم إدخال علامتين جديدتين، خلال العام الماضى، متابعًا أنه مع بداية 2023 تمّت إضافة علامة «دبل تري» لأول فندق في مصر بشرم الشيخ.

وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح فندق جديد بالقاهرة، تحت علامة «والدورف أستوريا»، ليكون أول فندق في مصر وأفريقيا يحمل هذه العلامة، كما سيتم افتتاح أول منشآت المجموعة فى حى المعادى «هيلتون القاهرة النيل».

ولفت إلى أن عدد العاملين بمجموعة هيلتون في مصر يصل إلى 6500 موظف، ومن المقرر زيادة عددها مع الافتتاحات الفندقية الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات له، على هامش الحفل الذى أقامته المجموعة، أمس الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.